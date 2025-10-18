Meraviglioso. Grazie alle immagini Lidar, dall’alto, scopre una cittadina – forse etrusca – coperta dal terreno e nascosta sotto un bosco. Cos’ha trovato nel sopralluogo in Toscana. Il luogo? Top secret

La città che il bosco ha nascosto: la scoperta del sito fortificato toscano

Quando si parla di archeologia, talvolta si pensa a scavi, reperti, musei. Ma esiste un’altra archeologia, più discreta e altrettanto potente, che lavora dal cielo: è quella che utilizza il Lidar, che penetra la vegetazione, solleva la coltre verde del silenzio e restituisce alla luce la trama del suolo. È grazie a questo strumento che emerge oggi una delle scoperte più intriganti degli ultimi anni: un insediamento fortificato d’altura in Toscana, probabilmente databile all’epoca etrusca, segnalato alla Soprintendenza da un gruppo di ricerca coordinato da Paolo Nannini, nell’ambito del progetto promosso dalla Società Naturalistica Speleologica Maremmana (SNSM) e rilanciato da Nurnet – La rete dei nuraghi. (Nurnet – La rete dei Nuraghi)

L’immagine Lidar mostra con chiarezza il profilo di un pianoro sommerso dal bosco, ma disegnato con tratti netti: una cintura, una muraglia, un margine artificiale che delimita e contorna. A lato, nelle verifiche sul terreno, emergono blocchi squadrati, parzialmente esposti, residui di quella cinta muraria che il tempo ha nascosto sotto muschio e foglie. L’ipotesi, ben ponderata, è che si tratti di una piccola cittadina d’altura, forse attiva tra il VI e il V secolo a.C., nell’ambito della frontiera interna dell’Etruria meridionale.

Ciò che rende il caso davvero affascinante non è solo la presenza della cinta difensiva, ma la forma che assume: non un semplice recinto statico, bensì un organismo insediativo che si adatta al rilievo, che dialoga con le linee di pendio, che sfrutta i punti ripidi e rinforza i fianchi più deboli. Il modello restituito dal Lidar è quello di un colle circondato da una muraglia a doppio profilo, con tratti in cui la scarpata è artificiale, in altri dove la morfologia naturale coincide con il margine difensivo. In un punto critico, proprio dove un albero è caduto, il sopralluogo ha permesso di vedere il paramento con blocchi in pietra locale ben lavorati, seduti in filari ordinati. Non compaiono al momento materiali ceramici in superficie: ciò fa pensare che il deposito archeologico sia rimasto integro, perfino sotto uno spesso strato di humus forestale.

La planimetria che si intravede appare articolata: un’area piana al centro, modellata forse in terrazze, circondata da bordi fortificati.

Le zone più esposte al pendio ripido sembrano avere difese più leggere, dove il naturale bastione del versante era sufficiente; dove invece il terreno è dolce, la muratura è massiccia. È come se la costruzione fosse nata in dialogo con la forma del colle, e non contro di essa. L’accesso – pur non ancora individuato con certezza – potrebbe essere sul lato meno impervio, controllato da una porta, un corridoio d’ingresso, forse con torri.

In questo disegno si scorge una funzione difensiva evidente, ma anche la presenza di un insediamento stabile, con funzioni civili: residenze, magazzini, spazi di aggregazione interna. Le dimensioni suggeriscono non un presidio isolato, ma una comunità significativa, che intese occupare quel colle con volontà duratura. Il fenomeno non è isolato: la Toscana interna conserva molti luoghi dimenticati, ma non per questo invisibili al Lidar.

Il precedente: Monte Leone e la montagna dei Murali

Questa nuova scoperta non ha bisogno di un precedente per esistere, ma trova un corrispettivo e un filo diretto nel lavoro già avviato da Nannini con la SNSM dal 2018 sul massiccio di Monte Leone, nella Maremma grossetana. Lì, in un ambiente di foreste e alture isolate, il gruppo ha individuato e documentato quello che è stato chiamato il sistema dei “Murali”: oltre venti chilometri di mura megalitiche, bastioni, terrazze e allineamenti ciclopici che percorrono creste e pendii, che collegano alture e custodiscono valli interne. Un volume del 2025 intitolato Monte Leone di Maremma. La montagna dei Murali – Studi e ricerche su un enigma della preistoria ancora irrisolto raccoglie le analisi e le interpretazioni che fanno di Monte Leone un caso emblematico della mobilitazione dell’architettura difensiva nel paesaggio protostorico toscano.

Come per il nuovo sito, su Monte Leone il Lidar ha svolto un ruolo cruciale: i tracciati delle mura si individuano e si seguono lungo le dorsali del monte; il bosco nasconde le pietre, ma non le discontinuità geomorfiche del terreno. In alcuni punti si contano muri alti fino a tre metri, in altri sono scarpate regolari, in altri ancora allineamenti incerti e raccordi. È un sistema diffuso, non un perimetro unico: bastioni che servivano da vie di comunicazione, da controllo visivo e territoriale, da spina dorsale di una rete insediativa ancora da esplorare.

Monte Leone ha mostrato che l’altura toscana poteva ospitare insediamenti di grande ambizione, strutture concepite con visione d’insieme e con capacità di adattamento al paesaggio. Quella montagna ha restituito un modello possibile: la sinergia tra la forma del rilievo e l’intervento umano, la dialettica tra natura e costruzione. Il nuovo sito che ora affiora è probabilmente un discendente, un affine, un “cugino” di quel grande organismo murario.

Il paesaggio toscano non ha finito di parlare. Le alture dimenticate, i boschi antichi, i pianori segreti sono pronti a restituire memoria: pietra su pietra, dato digitale su dato topografico. Quel che inizialmente appare come un rilievo qualunque, diventa presto una città di pietra e di silenzio, capace di tornare sotto i nostri occhi grazie a occhi che non guardano più soltanto il presente, ma leggono il profilo del passato.