Meraviglioso. Materiali romani e carolingi emergono dallo scavo in campagna. Da deposito antico a monastero. Poi annientato

C’è un’isola, nel cuore delle pianure di Zala, che da secoli nasconde la memoria di una duplice nascita: quella del potere medievale e quella del cristianesimo magiaro. È il Vársziget di Zalavár, antico centro carolingio e poi sede di un monastero benedettino, oggi oggetto di un’indagine archeologica di eccezionale finezza, condotta dal Nemzeti Régészeti Intézet in collaborazione con il Magyar Nemzeti Múzeum.

L’ultima campagna di scavo, diretta da Ágnes Ritoók, si è conclusa nell’estate 2025, dopo tre anni di lavori sistematici. E ciò che è emerso dal terreno non è soltanto un frammento di architettura monastica, ma la trama stessa della prima cristianizzazione e del consolidamento politico dell’area pannonica.

Le tracce di un monastero sulle palafitte

Come venivano costruiti i recinti sacri dell’XI secolo

Il monastero benedettino di Zalavár, fondato nel corso dell’XI secolo, rivela in questa nuova campagna il tratto orientale della recinzione muraria, di cui è stata rintracciata l’impronta lignea dell’antica fondazione: i pali, rimasti infissi nel terreno dopo la rimozione delle pietre, hanno disegnato come in un calco la linea originaria del muro.

Si tratta di una scoperta strutturale importante: la presenza di fondazioni su pali, più tipica delle aree paludose, conferma che l’isola fortificata era stata adattata con ingegnosità a un contesto ambientale complesso, dove l’acqua non era un nemico ma una difesa naturale.

Tra le macerie del tardo Medioevo, nei fossati interni del castrum, sono affiorati frammenti di ceramica da mensa, mattonelle da stufa — tipiche dei riscaldamenti a camera del XV secolo — e pezzi di armamento che rimandano a una comunità monastica anche militarizzata o almeno protetta da guarnigioni laiche.

Le fosse del IX secolo

Depositi agricoli di un centro aristocratico carolingio

Ma a stupire di più è la sequenza più antica, che precede di quasi due secoli la costruzione del monastero. Gli archeologi hanno portato alla luce ampie fosse del IX secolo, modellate con cura e destinate allo stoccaggio di derrate e granaglie.

Non erano magazzini comuni, ma depositi per il sostentamento di ospiti illustri e dignitari, segno che il sito — già prima della fondazione benedettina — svolgeva un ruolo di capitale amministrativa e logistica per la regione di Pannonia, in stretta relazione con la sfera carolingia.

Zalavár (l’antica Mosaburg) fu infatti un punto nevralgico della frontiera dell’Impero franco orientale, e tra il 840 e il 900 divenne una roccaforte missionaria e politica. La sua importanza fu tale che, secondo le fonti, qui si sarebbe insediato il principe Pribina, cristianizzato dai Franchi e alleato di Ludovico il Germanico.

Legno e tegole romane

Un edificio ibrido tra memoria classica e cultura nordica

Tra i reperti più enigmatici spicca la scoperta di un edificio ligneo, rinforzato con mattoni e coppi di epoca romana. La struttura, forse un edificio di rappresentanza o un magazzino di prestigio, rivela la capacità delle maestranze altomedievali di riutilizzare le vestigia romane come materiale simbolico e funzionale.

La datazione dendrocronologica dei resti lignei — attualmente in corso — potrà stabilire l’anno preciso di abbattimento degli alberi utilizzati, e dunque la cronologia esatta dell’insediamento. È un metodo che, in casi simili, ha permesso di ricostruire la storia edilizia di interi complessi carolingi, come quelli di Lorsch e Reichenau.

L’isola del potere e della fede

Zalavár come nodo fra il mondo latino e quello slavo

Il fascino di Zalavár risiede nella sua duplice anima: monastica e politica, sacra e laica. Nel IX secolo, sotto Pribina e poi sotto il figlio Kocel, qui giunsero missionari come Metodio, futuro apostolo degli Slavi, che proprio in Pannonia elaborò la liturgia in lingua slava e diede forma all’alfabeto glagolitico.

Il sito di Vársziget si rivela dunque una cerniera spirituale e culturale tra Roma e Bisanzio, tra l’Occidente carolingio e le genti slave che stavano allora costruendo la propria identità.

Oggi, grazie alle campagne promosse dal Nemzeti Régészeti Intézet, questa geografia del sacro riemerge dal sottosuolo come una palinsesto di pietra, legno e memoria, in cui la storia dell’Europa medievale sembra riflettersi, come in uno specchio d’acqua, sulle acque tranquille della Zala.

