Messico, quegli affreschi sono parole. Verso la scoperta della scrittura di 1500 anni fa

La città che parlava con segni di luce e d’ombra

Nel cuore dell’altopiano centrale del Messico, lungo quel vasto viale che i conquistadores battezzarono “Viale dei Morti”, si erge ancora il mistero di una città senza voce. Teotihuacan — “il luogo dove gli dèi si fanno uomini”, come la tradizione azteca volle interpretare il suo nome — fu per secoli un enigma inciso nella pietra. Ora, a più di millecinquecento anni dal suo tramonto, le sue mura dipinte sembrano sussurrare di nuovo.

Secondo un recentissimo studio condotto da Magnus Pharao Hansen e Christophe Helmke dell’Università di Copenaghen, i simboli che ornano affreschi, ceramiche e manufatti della città non sarebbero meri emblemi decorativi o icone religiose, ma elementi di un vero sistema di scrittura. E quella lingua — l’eco di un mondo perduto — potrebbe appartenere alla grande famiglia uto-azteca, la stessa da cui discendono il nahuatl degli Aztechi, l’huichol e il cora.

Se la tesi sarà confermata, la scoperta rivoluzionerà la storia linguistica della Mesoamerica, riscrivendo il posto di Teotihuacan tra le grandi civiltà del continente.

L’enigma di una città titanica

Il problema linguistico che attraversa l’archeologia

Fondata intorno al 100 a.C., Teotihuacan raggiunse il suo apogeo tra il IV e il VI secolo d.C. con una popolazione che oscillava tra 100.000 e 150.000 abitanti. Le sue piramidi del Sole e della Luna, l’immenso viale processionale, i templi dipinti di rosso e ocra, gli alloggi decorati da affreschi simbolici: tutto racconta di una società complessa, pianificata, stratificata.

Eppure, dietro tanta potenza, si cela il silenzio di un enigma. Che lingua parlavano gli abitanti di Teotihuacan? Per decenni gli studiosi hanno tentato di interpretare i segni glifici rinvenuti su pareti e ceramiche. Erano scrittura? Erano simboli rituali? O semplici motivi ornamentali?

Le ipotesi si sono moltiplicate: nahuatl arcaico, totonakan, oto-manguean, persino mije-sokean. Nessuna, tuttavia, ha mai offerto una chiave coerente per comprendere la grammatica visiva di Teotihuacan.

L’audace metodo danese

Cataloghi, rebus fonetici e ricostruzioni storiche

Nel loro lavoro, intitolato The Language of Teotihuacan Writing e accettato per la pubblicazione su Current Anthropology (2025), Hansen e Helmke adottano un approccio innovativo.

Hanno costruito un catalogo sistematico dei glifi teotihuacani, analizzando posizione, contesto e distribuzione dei segni nei vari manufatti. Da qui, hanno applicato un metodo simile a quello del rebus: alcuni glifi, rappresentanti oggetti o animali, sarebbero stati utilizzati non solo per il loro valore pittorico ma anche fonetico. Così, un coyote non rappresenterebbe soltanto l’animale, ma anche un suono affine nella lingua parlata, componendo — insieme ad altri segni — vere e proprie parole.

Il passo successivo è stato confrontare tali segni con le ricostruzioni linguistiche dell’antico uto-azteco, in particolare con i rami nahuan (origine del nahuatl) e coracholan (cora e huichol). In questo modo, i ricercatori hanno individuato possibili corrispondenze fonetiche, suggerendo che alcuni glifi di Teotihuacan potrebbero rappresentare forme pre-nahuatl di parole tuttora esistenti.

La loro conclusione è audace: Teotihuacan possedeva un sistema di scrittura strutturato, non puramente simbolico, e quella scrittura codificava una lingua uto-azteca arcaica.

Ripensare il posto di Teotihuacan nella storia mesoamericana

Conseguenze per lingua, identità e scrittura

Se l’ipotesi reggerà alle verifiche, le conseguenze saranno profonde. La città dei giganti non sarebbe stata un’eccezione isolata, ma l’antenata linguistica e culturale delle civiltà nahua successive. Gli Aztechi, millenni dopo, potrebbero aver trovato in Teotihuacan non un luogo mitico, ma la memoria tangibile delle proprie origini.

1. Identità del popolo di Teotihuacan

Una ridefinizione delle origini culturali

Gli abitanti non sarebbero stati migranti successivi, ma primi parlanti uto-aztechi, radicati nel Messico centrale già durante il periodo classico. La lingua, dunque, non sarebbe giunta da nord con ondate tardive, ma si sarebbe formata in loco, in una continuità culturale e fonetica che scardina secoli di ipotesi.

2. Storia linguistica

Retrodatare l’albero linguistico nahua

La scoperta costringerebbe i linguisti a retrodatare l’evoluzione del nahuatl e delle lingue sorelle. Le caratteristiche fonetiche e morfologiche ricostruite per il proto-nahuatl, ora confrontate con i glifi teotihuacani, suggeriscono un’evoluzione molto più antica di quanto si ritenesse.

3. Evoluzione del sistema di scrittura

Dalla pittura al fonema: la continuità scritturale

Teotihuacan si unirebbe così al ristretto gruppo delle civiltà mesoamericane con sistemi di scrittura autentici, come quella maya. Le analogie strutturali con le scritture di epoche successive aprono nuove prospettive sul modo in cui l’idea di scrittura — intesa come fusione di immagine e suono — si sia diffusa nel continente.

4. Archeologia, iconografia, iscrizioni

Nuove chiavi per leggere muri e ceramiche

La ricerca offre una chiave per decifrare centinaia di manufatti. Affreschi, ceramiche, pavimenti decorati potrebbero rivelare nomi propri, toponimi, formule rituali. Ogni glifo, interpretato nel suo valore fonetico, diventerebbe un tassello di una lingua rinata.

Le sfide del silenzio

Il limite dei dati e l’urgenza della cautela

Gli stessi autori invitano alla prudenza. Il corpus epigrafico di Teotihuacan è esiguo: pochi testi, frammentari, spesso in contesti rituali o decorativi. Mancano sequenze lunghe e ripetute, necessarie per validare le letture. Inoltre, la ricostruzione linguistica comparata resta un terreno incerto: variazioni fonetiche, mutamenti dialettali e distanze temporali rendono difficile stabilire corrispondenze definitive.

Sarà fondamentale il confronto tra specialisti, in workshop e revisioni paritarie, per testare la solidità della proposta. La pubblicazione dell’articolo su Current Anthropology sarà accompagnata da commenti di altri esperti, come avviene per le ipotesi di decifrazione più delicate.

Un confronto con le teorie precedenti

Dove la nuova prova si incontra o si scontra

Prima di Hansen e Helmke, vari studiosi avevano tentato di collegare Teotihuacan a famiglie linguistiche diverse. Il nahuatl era stato spesso evocato, ma senza prove dirette. Altri avevano sostenuto un’origine totonakan, oto-manguean o mije-sokean, basandosi su affinità strutturali o tipologiche.

La novità dello studio danese è l’approccio filologico e fonetico: non più semplici confronti di somiglianza, ma ricostruzioni morfologiche coerenti con la cronologia del sito. I glifi non vengono più letti come icone, ma come segni di suono — un passo metodologico che, se confermato, porterà Teotihuacan al centro di una nuova mappa linguistica del mondo precolombiano.

Una città che torna a parlare

Quando i glifi diventano parole

Ogni civiltà perduta sogna di essere ascoltata di nuovo. Se i segni tracciati dai pittori e dagli scribi di Teotihuacan erano davvero parole — parole che invocavano divinità, contavano offerte, raccontavano genealogie — allora la città dei morti non è più muta.

Il suo linguaggio, fatto di glifi che uniscono immagine e suono, riaffiora come un’eco dal sottosuolo. È la voce di un popolo che costruì piramidi per dialogare con il cielo e lasciò, sui muri, la prova che anche la pietra può parlare.