Michael Breach – Come dipingere ritratti sulla schiuma del cappuccino. Il video

Michael Breach è un giovane barista ritrattista americano che riscuote un successo planetario, grazie alla realizzazione di ritratti realistici sulla superficie della schiuma del cappuccino, una singolare forma d’arte applicata che forse, un tempo, sarebbe stata appannaggio della propensione decorativa italica. (E qualche nostro bar, in verità, si applica a quest’arte, con piccoli simboli: cuoricini, quadrifoglio ecc, ma, a quanto pare, senza aver un seguito mondiale).





Per realizzare le sue opere, che durano qualche minuto, ma vengono eternate dalla fotografia, il giovane barista prepara un bell’espresso scuro, che poi copre con una candida coltre di schiuma di latte. Un semplice bastoncino appuntito gli permette di raccogliere, dalla tazza stessa, il nero del caffè per trasferirlo accuratamente sulla superficie del latte. Quantità maggiori d’espresso, catturate dalla punta e da parte del legno cilindrico, campiscono ombre, quantità minori creano lo sfumato. Anche i clienti che ne fanno richiesta vengono ritratti sulla schiuma-caffè dal pittore-barista. E ciò è motivo di richiamo e di crescita del fatturato.

http://instagram.com/baristart

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,