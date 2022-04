Microradiazioni dai reperti archeologici. Uno studio sui contatori atomici per scoprire civiltà sepolte

Un nuovo studio ha dimostrato che i rivelatori di radiazioni gamma comunemente usati nelle centrali nucleari potrebbero essere utilizzati per aiutare gli archeologi a scansionare sottoterra alla ricerca di nuovi reperti e potrebbero anche essere applicati alla scoperta di ossa di dinosauro.

Uno spettrometro a raggi gamma, normalmente utilizzato per identificare la contaminazione radioattiva nei siti nucleari, è stato utilizzato per la prima volta in un ambiente archeologico presso uno scavo dell’Università di Reading a Roman Silchester, nell’Hampshire.

Silchester era originariamente il centro del regno dell’età del ferro della tribù degli Atrebates dalla fine del I secolo a.C. Dopo la conquista romana nel 43 d.C. si sviluppò nella città di Calleva Atrebatum. Disposta su un caratteristico schema a griglia stradale, la città conteneva molti edifici pubblici e fiorì fino al primo periodo anglosassone. Insolitamente tra le città romane della Gran Bretagna meridionale, non fu abbandonata fino al VI o VII secolo. Sostanzialmente scavata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo e negli ultimi 30 anni, Silchester rimane una delle città romane meglio conservate della Gran Bretagna ed è una delle poche che furono continuamente occupate dall’età del ferro.

“Diversi studi – affermano gli autori della ricerca, Vittoria Robinson, Roberto Clark, Stuart Nero, Roberto Fritto, Elena Beddow – hanno suggerito il potenziale valore dell’applicazione di indagini sulle radiazioni gamma per supportare l’identificazione di caratteristiche archeologiche sepolte. Tuttavia, il numero di studi precedenti è molto piccolo e ha prodotto risultati contrastanti. La vera efficacia della tecnica non è quindi chiara. Qui, riportiamo un metodo di indagine alternativo che utilizza Groundhog®, un sistema portatile di radiazioni gamma con capacità spettrometriche, per ottenere un monitoraggio ad alta densità spaziale di siti archeologici. Il sistema, ampiamente utilizzato nell’industria nucleare, è stato utilizzato per effettuare indagini preliminari in quattro diverse località all’interno della città romana di Silchester. Il targeting di un sito per il quale è disponibile un’ampia quantità di dati archeologici ha facilitato la verifica del metodo su una gamma di tipi di target noti. I rilievi sono stati condotti lungo transetti di 1 m a una velocità di camminata approssimativa di 1 m al secondo, risultando nella cattura di una misurazione della radiazione per metro quadrato. La radiazione gamma totale, registrata in conteggi al secondo, è stata presentata sotto forma di mappe di radiazione superficiale (contorno) e confrontata con i dati geofisici esistenti. Il conteggio gamma totale consiste nel conteggio dei raggi gamma, senza discriminazione di energia, che vengono emessi spontaneamente dal materiale in esame. I conteggi ottenuti rappresentano il contributo gamma totale, o lordo, di tutti i radionuclidi, sia serie di fondo naturale che antropogenici”.

“Anomalie di radiazioni sono state identificate in due dei quattro siti di indagine. Queste anomalie erano correlate con le caratteristiche presenti nei dati geofisici e possono essere attribuite a un muro di Temenos che delimita il complesso del tempio e a una cava di argilla tamponata. I primi risultati suggeriscono che questa potrebbe essere una tecnica complementare ai metodi geofisici esistenti per aiutare la caratterizzazione dei siti archeologici. Tuttavia, si ritiene che la qualità dei dati possa essere notevolmente migliorata aumentando ulteriormente la risoluzione spaziale. Questo sarà esplorato come parte del futuro lavoro sul campo”.

Lo studio analitico. Cliccare qui