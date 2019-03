Milo Moiré arriva nuda alla mostra saggio dell’Accademia. E crea il caos. Il video

L’artista Milo Moré ha seminato il panico in una tranquilla mostra d’accademia d’arte, dove i giovani allievi, in Germania, avevano esposto i propri lavori. Un’esposizione di routine, quella scolastica, che mai nessuno avrebbe potuto immaginare esplodesse in un nudo così provocante. Famiglie allibite, professori che cercavano di convincere la performer tedesca di origini svizzere ad indossare almeno un soprabito. Imperturbabile, lei ha continuato il proprio giro.

