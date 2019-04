Milo Moiré, performance. Il desiderio erotico nello specchio. Il video

Alter



Alterità erotica del sé, lo specchio insegna a baciare e a portare l’autoerotismo adolescenziale in un punto esterno. Quell’esterno che prelude al contatto con l’altro. Milo Moiré, artista tedesca di origini svizzere, gioca con la propria immagine in un travolgente gioco del doppio/altro che riporta agli schemi percettivi più profondi della scoperta del sesso.



