Mini-pop art di beneficenza. I Lego di Zelenshky diventano, in poche ore, oggetto di culto

“Un enorme grazie a tutti coloro che hanno donato alla raccolta fondi di ieri per l’Ucraina. – annuncia l’azienda sui social – Attraverso la vendita delle minifig del Presidente Zelenskyy (e dei Cocktail Molotov) siamo stati in grado di raccogliere 16.540 dollari. L’intero importo è stato donato a @directrelief per coadiuvare i loro sforzi per portare forniture mediche a chi ne ha bisogno”. Ma subito le figure sono andate a ruba. “Come avrete notato, le minifig sono andate esaurite quasi subito. – dichiarano i responsabili dell’azienda – Ne abbiamo fatti il più possibile in 24 ore frenetiche. Sappiamo che c’erano persone che hanno provato a prenderne uno e non ci sono riuscite. Speriamo che prendano in considerazione la possibilità di fare una donazione diretta a un ente di beneficenza. Abbiate pazienza perché cerchiamo di far uscire tutti gli ordini questa settimana”.

