Mirò, ecco il viaggio meraviglioso nell’incanto delle sue opere. Il video.

“L’immobilità per me evoca grandi spazi in cui si producono movimenti che non si arrestano, movimenti che non hanno fine. È, come diceva Kant, l’irruzione immediata dell’infinito nel finito. Un ciottolo, che è un oggetto finito e immobile, mi suggerisce non solo dei movimenti, ma movimenti infiniti che, nei miei quadri, si traducono in forme simili a scintille che erompono dalla cornice come da un vulcano”.

Mirò

Un universo sognante, un tuffo nella fantasia dell’artista esponente del surrealismo, Joan Miró i Ferrà (Barcellona, 20 aprile 1893 – Palma di Maiorca, 25 dicembre 1983) , in questo meraviglioso video che racchiude in pochi minuti 193 capolavori.