Misteriosa sparizione ora al Museo Egizio del Cairo. Rubato il braccialetto prezioso del faraone. Ha 3000 anni. Allarme. Indagini. Perquisizioni. Quanto vale sul mercato illegale?

Un bracciale d’oro con perle di lapislazzuli di Amenemope svanisce dal laboratorio di restauro

Un bracciale regale, appartenuto a un faraone dell’epoca della Terza Età Intermedia, è sparito dal laboratorio di restauro del Museo Egizio di Piazza Tahrir, al Cairo. Una vicenda che scuote il cuore della grande istituzione fondata nel 1902, custode di oltre 120mila reperti, e che ripropone l’eterno conflitto tra la fragilità della memoria e il desiderio umano – spesso criminale – di impossessarsene.

Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha reso nota la notizia oggi, 16 settembre 2025, dopo aver avviato le indagini e trasmesso il caso alla Procura e alle diverse autorità di polizia. L’annuncio è stato rimandato, spiegano i responsabili, per garantire il corretto svolgimento degli accertamenti preliminari.

Il gioiello scomparso

Un’armilla d’oro con lapislazzuli, simbolo della regalità egizia

L’oggetto al centro dell’enigma non è un reperto qualunque. Si tratta di una splendida armilla d’oro con perle sferiche in lapislazzuli, appartenente al corredo di Amenemope, sovrano della XXI dinastia, regnante tra il 1001 e il 992 a.C., in un’epoca segnata dal frazionamento politico dell’Egitto e dall’ascesa dei sacerdoti di Amon a Tebe.

Secondo gli esperti del museo, l’esemplare proviene probabilmente da Tanis, antica capitale del Basso Egitto, e rappresenta una tipica creazione orafa dell’età: l’oro lavorato a lamina e le perle blu intenso, simbolo della volta celeste e del potere divino, erano parte integrante dell’iconografia regale.

Un monile dunque non solo di altissimo valore artistico e materiale, ma anche testimonianza preziosa di un’epoca poco conosciuta rispetto ai fasti del Nuovo Regno.

Datazione e contesto cronologico

Un gioiello dell’inizio del X secolo a.C., nella Terza Età Intermedia

La datazione del bracciale è precisa: appartiene al regno di Amenemope, faraone della XXI dinastia, che regnò dal 1001 al 992 a.C., quindi in piena Terza Età Intermedia (XI–VIII sec. a.C.).

Il gioiello si colloca dunque attorno all’inizio del X secolo a.C., in un periodo storico segnato:

dal trasferimento della capitale reale a Tanis , nel Delta del Nilo;

, nel Delta del Nilo; dall’indebolimento del potere faraonico a favore dei sommi sacerdoti di Amon a Tebe;

da una produzione artistica meno monumentale rispetto al Nuovo Regno, ma raffinata nei dettagli orafi e negli oggetti di lusso destinati alle élite.

L’armilla d’oro con perle di lapislazzuli di Amenemope rappresenta perfettamente questa fase: gioielleria regale come segno identitario e politico, più che grande architettura.

Antenati e discendenti di Amenemope

Il faraone della Terza Età Intermedia e la sua linea familiare

Amenemope era figlio di Pinedjem II, sommo sacerdote di Amon a Tebe, che divenne anche sovrano nominale del Sud Egitto. La dinastia XXI nasce proprio dall’intreccio tra sacerdoti tebani e faraoni del Delta: Amenemope eredita così un legame sia religioso che politico, rappresentando la continuità del potere sacerdotale e regio.

Non ci sono attestazioni certe di figli che abbiano avuto un ruolo storico di grande rilievo. La XXI dinastia tende a essere poco documentata, e molti sovrani successivi al regno di Amenemope sono noti più per i titoli sacerdotali che per l’attività politica. Tuttavia, è possibile che i successori diretti – come Psusennes I e Psusennes II – siano parenti stretti o appartenenti alla stessa linea familiare allargata, continuando il controllo sul Basso Egitto.

In sostanza, Amenemope non ha antenati o discendenti famosi come quelli dei faraoni del Nuovo Regno, ma la sua importanza deriva dal ruolo centrale nella continuità della dinastia sacerdotale di Tebe e della XXI dinastia nel Delta.

L’inchiesta e le misure straordinarie

Allerta in porti e aeroporti, verifiche interne al museo

Il Ministero ha comunicato di aver diffuso l’immagine del reperto scomparso a tutti i porti, aeroporti e posti di frontiera della Repubblica araba d’Egitto. Nel frattempo, una commissione interna ha avviato la verifica completa di tutti i beni custoditi nel laboratorio di restauro del museo, per escludere ulteriori anomalie.

Il direttore del Museo Egizio, intervenuto a chiarire i primi fraintendimenti nati sui social, ha smentito che le foto circolate online – raffiguranti bracciali esposti nelle sale al secondo piano – corrispondano al gioiello scomparso. “Le immagini non hanno nulla a che fare con il pezzo strappato – ha precisato –. L’armilla di Amenemope è del tutto differente ed è proprio questa ad essere al centro delle indagini”.

Il contesto: furti e traffici illeciti

Una lunga storia di saccheggi e recuperi archeologici

Il caso del Museo Egizio non è isolato. L’Egitto ha dovuto affrontare innumerevoli episodi di saccheggio e contrabbando archeologico, soprattutto dopo le instabilità politiche del 2011. Le autorità hanno recuperato negli anni migliaia di reperti sottratti, spesso rintracciati nelle case d’asta internazionali o nei depositi di collezionisti privati.

Il furto di un oggetto direttamente dall’interno del museo più sorvegliato del Paese, tuttavia, rappresenta un fatto raro e gravissimo. Dimostra la vulnerabilità dei luoghi deputati alla conservazione, in un Paese che custodisce la più grande concentrazione di tesori dell’antichità.

Se parliamo ipoteticamente di mercato nero, è possibile fare una stima basata su casi analoghi di reperti egizi rari:

ovviamente è una stima approssimativa: la reale vendita è illegale e rischiosa, e il prezzo sul mercato nero dipende dalla domanda, dal rischio di cattura e dalla notorietà del pezzo.

Gioielli regali in oro con lapislazzuli di epoca faraonica possono essere valutati da 1 a 5 milioni di dollari, a seconda dello stato di conservazione, della documentazione e della “fama” del pezzo.

Pezzi unici di faraoni, soprattutto se con provenienza nota (come questo bracciale di Amenemope), possono arrivare anche oltre 5 milioni, perché i collezionisti illegali e le reti di contrabbando pagano molto per reperti di prestigio assoluto.

Mentre le indagini proseguono, resta aperta la speranza che l’armilla torni presto al suo posto. Perché ogni pezzo smarrito del passato – soprattutto quando appartiene a un re – è come una parola strappata alla grande narrazione della storia.