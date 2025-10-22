Misterioso mosaico dei quattro elementi emerge durante scavi nel territorio dell’Impero romano d’Oriente. Il significato dei simboli, tra filosofia e cristianesimo

Durante le campagne di scavo condotte all’interno della Cittadella di Urfa, a Şanlıurfa, in Turchia, è emerso un pavimento a mosaico databile al V secolo d.C., testimonianza straordinaria della vivacità artistica e religiosa della tarda antichità nella regione. Il mosaico, realizzato con tessere nere, bianche e rosse, mostra una complessa combinazione di motivi animali e botanici, integrata da un’iscrizione in greco che rivela la dimensione sociale e religiosa del luogo. In uno degli angoli, un medaglione raffigura i quattro elementi cosmici — aria, acqua, terra e fuoco — suggerendo un simbolismo cosmologico e un’iconografia insolita per l’area, che potrebbe riflettere specifiche pratiche devozionali o concezioni del mondo in uso tra le comunità cristiane locali. La presenza di medaglioni simili negli altri tre angoli della stanza è ipotizzata dagli archeologi, configurando una complessa struttura simbolica dello spazio sacro.

Il simbolismo dei quattro elementi — aria, acqua, terra e fuoco — ha radici profonde nella tradizione filosofica e spirituale dell’antichità, risalendo a pensatori come Empedocle e Platone. Questi elementi erano considerati i principi fondamentali della materia e dell’universo, e la loro rappresentazione nell’arte bizantina rifletteva una concezione cosmologica e teologica complessa. Nella filosofia platonica, ad esempio, ciascun elemento era associato a un solido platonico: il fuoco al tetraedro, l’aria all’ottaedro, l’acqua all’icosaedro e la terra al cubo, simbolizzando l’armonia e l’ordine dell’universo.

Nel contesto cristiano, questi elementi venivano spesso interpretati come simboli delle forze naturali create da Dio, ma anche come allegorie delle virtù morali e delle fasi spirituali dell’anima umana. Ad esempio, l’acqua era associata alla purificazione e al battesimo, il fuoco alla passione e alla carità, l’aria alla libertà e alla soffio divino, e la terra alla stabilità e alla umiltà.

In alcuni mosaici bizantini, come quelli della Basilica di San Vitale a Ravenna, i quattro evangelisti sono rappresentati con i loro tradizionali simboli:

Matteo: l’angelo o uomo alato, simbolo dell’incarnazione di Cristo. Marco: il leone, simbolo della regalità e della forza. Luca: il toro o vitello, simbolo del sacrificio e della sofferenza. Giovanni: l’aquila, simbolo della contemplazione e della divinità.

Sebbene non esista una documentazione esplicita che colleghi direttamente i quattro elementi ai quattro evangelisti, è possibile ipotizzare delle corrispondenze simboliche:

Aria: potrebbe essere associata a Giovanni e all’aquila, simbolo di elevazione spirituale e contemplazione. Acqua: potrebbe corrispondere a Matteo e all’angelo, simbolo di purificazione e incarnazione. Terra: potrebbe essere legata a Luca e al toro, simbolo di sacrificio e stabilità. Fuoco: potrebbe essere associato a Marco e al leone, simbolo di forza e regalità.

Gli studi preliminari suggeriscono che l’edificio potesse essere una piccola chiesa, una cappella o un santuario dedicato ai martiri, in cui la comunità locale esercitava pratiche religiose organizzate e codificate. L’iscrizione, redatta secondo la formula epigrafica del primo Impero bizantino, invoca la protezione del “Conte Anakas e della sua famiglia”, rivelando come i donatori di alto rango venissero commemorati attraverso la preghiera e l’intercessione dei santi. Nello stesso testo compaiono i nomi di figure religiose come il vescovo Kyros, il sommo sacerdote Elyas (Ilyas in turco) e Rabulus, un diacono la cui funzione principale era quella di lettore e assistente nelle funzioni liturgiche della chiesa. Questi dettagli offrono una chiave per comprendere la gerarchia religiosa e i ruoli all’interno delle comunità cristiane di Urfa nel V secolo.

La scoperta del mosaico è strettamente correlata alla presenza di sepolture associate al personale religioso, analoghe a quelle rinvenute sulle pendici meridionali del castello e nella necropoli di Kizilkoyun. Secondo il direttore degli scavi, Kozbe, “abbiamo individuato almeno tre tombe, ma i lavori su queste continueranno l’anno prossimo”, suggerendo che il complesso fungeva sia da luogo di culto che da spazio commemorativo. Tale associazione fra arte musiva, architettura sacra e pratica funeraria evidenzia l’importanza della struttura come centro religioso e sociale.

Gli archeologi sottolineano inoltre come questa scoperta contribuisca a colmare lacune importanti nella conoscenza della religiosità della classe dirigente e dei comandanti locali nella regione sud-orientale dell’Anatolia. Pavimenti simili, già noti in altre aree dell’Anatolia sud-orientale, permettono di osservare continuità stilistiche e iconografiche, ma la combinazione unica di simbolismo cosmico e iscrizione epigrafica rende questo ritrovamento particolarmente significativo per lo studio delle pratiche devozionali e dei rapporti tra élite e comunità religiosa.

La Cittadella di Urfa stessa rappresenta un laboratorio archeologico stratificato: sebbene la maggior parte delle strutture visibili risalga ai califfi abbasidi del IX secolo d.C., le indagini confermano occupazioni più antiche, fino al Neolitico. Il mosaico è stato rinvenuto nella cittadella superiore, un settore che appare strategicamente e simbolicamente rilevante, suggerendo che l’area fosse cuore pulsante della vita religiosa e sociale della città in epoca tardo-antica.

La scoperta conferma la ricchezza della produzione artistica e la complessità delle reti religiose e sociali di Urfa, aprendo nuove piste di indagine sui simboli cosmici, sulle funzioni liturgiche e sul rapporto tra élite locale e pratiche religiose. Il mosaico, con la sua eleganza cromatica e l’intricato intreccio di motivi vegetali e animali, costituisce un esempio raro e prezioso della fusione tra arte, fede e memoria sociale nella tarda antichità anatolica.