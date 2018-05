Mitsuyasu Hatakeda, quando la donna-luce ammansisce l’oscurità trasformandola in bellezza

Mitsuyasu Hatakeda ha ricevuto il Premio Finalisti Nocivelli 2017, con questa opera che illustra qui di seguito



www.premionocivelli.it/artista/mitsuyasu-hatakeda

“Nella quiete muta di un giardino zen, una donna in piedi su una roccia guarda e regge un lume. Luce. La luce che illumina la via da percorrere, il presente. Il suolo, nel buio, la realtà e’ cio’ a cui guardiamo per non cadere. La donna, portatrice di luce, solido pilastro, spigoloso prolungamento della roccia, si fa lume e nume tutelare del giardino e della vita stessa.

Lo sguardo dolce della donna e la calma tranquillità evocata dal giardino notturno infondono all’opera un senso di pace, risultato non della rassegnazione ma della disponibilità ad accettare le incognite dell’esistenza. “Luce” e’ un’opera di contrasti, pieno-vuoto, nero-bianco, mondo interiore-mondo esteriore, inchiostro-metallo, dicotomie care all’estetica giapponese di cui cerco di farmi messaggero e innovatore, creando un linguaggio artistico moderno attingendo ad un patrimonio tradizionale, quello legato al mondo dell’inchiostro.

L’opera e’ realizzata con inchiostro giapponese, sumi, su carta di riso. In un secondo tempo ho applicato alla carta delle foglie d’argento. Il sumi, a contatto con la carta porosa, lascia un segno indelebile che non ammette correzioni o ripensamenti. E’ il momento che rimane per sempre. Al contrario il metallo potrebbe, negli anni, screpolarsi o modificare il suo colore. Un’incognita che rende ogni opera assolutamente imprevedibile così come la strada illuminata dalla lampada”.

Mitsuyasu Hatakeda

Cenni biografici

Nasce a Osaka, Giappone, nel 1974. Si laurea all’universita’ di Belle Arti di Osaka nel 1997 specializzandosi in architettura di giardini giapponesi. Dopo il conseguimento del diploma inizia a lavorare come designer, specializzandosi in logo design e calligrafia. Il suo amore per l’arte nasce in tenera eta’ quando a cinque anni inizia a frequentare un atelier di pittura. Da quel momento fino ad oggi ha sperimentato varie tecniche, dall’olio all’incisione, dai gessetti alla stampa. Negli ultimi anni la sua ricerca si e’ focalizzata sull’inchiostro, gran signore della pittura orientale, e sul tentativo di attualizzarne il linguaggio, mantenendone la tecnica e alcuni principi estetici ma modificandone i contenuti. Partecipa a numerose mostre collettive e personali, sia in Giappone che in Italia e Francia, dove vive dal 2004 al 2006. Attualmente vive e lavora a Gussago, Brescia.

