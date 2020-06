Moda & arte | Yves Saint Laurent: la moda come una meravigliosa tela d’arte

Ma non finisce qui il suo amore per l’arte e nel 1988 crea due giacche ricamate ispirate alle opere di Van Gogh “Gli iris” e “I girasoli”, la giacca ispirata a “I girasoli” è stata battuta all’asta per la stratosferica cifra di 382 mila euro.

Dopo la sua morte nel 2008, al prodigioso stilista sono stati dedicati due musei, dove poter ammirare parte delle sue collezioni, il Musèe Yves Saint Laurent Paris e il Musèe Yves Saint Laurent Marrakech.

A 12 anni dalla sua morte Yves Saint Laurent è ancora icone di stile e buongusto e lo sarà per sempre. (Morena Polini)

Siamo abituati a vedere impresse le opere d’arte sopratutto su una tela o su un muro, ma se invece le vedessimo su un vestito? È quello che ha fatto il celebre stilistat che ha traslato, durante la sua incredibile carriera, le opere di 3 grandi artisti sulle sue preziose stoffe.

