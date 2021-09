Modernissimi, con riferimenti alla street art. I nuovi francobolli Inferno, Purgatorio, Paradiso per Dante. Eccoli

Dante Alighieri

Inferno



IN BREVE

Data di emissione: 14 settembre 2021

Francobollo commemorativo di Dante Alighieri, nel VII centenario della scomparsa

DESCRIZIONE

Valore: tariffa B.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Vignetta: raffigura il particolare di un’opera del pittore Corrado Veneziano dal titolo “L’Inferno, evocando Buffalmacco”.

Completano il francobollo la leggenda “700 DANTE ALIGHIERI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Corrado Veneziano.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Dante Alighieri

Purgatorio



IN BREVE

Data di emissione: 14 settembre 2021

Francobollo commemorativo di Dante Alighieri, nel VII centenario della scomparsa

DESCRIZIONE

Valore: tariffa B.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Vignetta: raffigura la figura di un uomo, i cui lineamenti richiamano il poeta Dante Alighieri, che si staglia sul binario di una stazione metropolitana; alle sue spalle figure inquiete paiono ipnotizzate da schermi luminosi, intorno fluttuano alcuni libri.

Completano il francobollo la leggenda “700 DANTE ALIGHIERI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Francesco Di Pietro.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Dante Alighieri

Paradiso



Data di emissione: 14 settembre 2021

Francobollo commemorativo di Dante Alighieri, nel VII centenario della scomparsa

DESCRIZIONE

Valore: tariffa B.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Vignetta: raffigura l’opera di Paolo Bocci intitolata “Il passaggio del testimone” in cui un giovane, con il capo cinto da foglie di alloro, iconografia da sempre rappresentativa del poeta Dante Alighieri, esulta in un acrobatico salto sorreggendo una penna in una mano, circondato da lettere e da fogli di carta.

Completano il francobollo la leggenda “700 DANTE ALIGHIERI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Paolo Bocci.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis