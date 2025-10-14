Monet a Venezia, lo scontro tra un titano e una Dea. Come l’autunno del 1908 permise, in Laguna, di superare una crisi di rappresentazione. La mostra

Un vicolo cieco creativo

L’artista che non riusciva più a guardare i propri quadri

Nel 1908, Claude Monet si trovava in una fase d’impasse. Aveva sessantasette anni e, dopo aver rivoluzionato la pittura francese con l’Impressionismo, si era chiuso nella contemplazione ossessiva delle Ninfee, le grandi tele del giardino di Giverny. Ma quelle acque, che un tempo gli avevano dato respiro e serenità, ora si erano fatte stagnanti. I colori si impastavano, le superfici si svuotavano di significato. Non era stata una scelta da poco. Era passato dal paesaggio all’osservazione frenetica di una piccola porzione di realtà, in cui si rivelavano i segreti luminosi del macrocosmo, quasi verso l’astarzione. Egli aveva portato il proprio sguardo ad osservare in basso. E obbligava al basso anche lo sguardo dello spettatore. Un passaggio non facile. Pieno di incognite.



Paul Durand-Ruel, il suo fedele mercante, osservava con crescente inquietudine: i nuovi dipinti non funzionavano. Monet ne avvertiva il fallimento, rinviava le esposizioni, ritirava i quadri. Si era spinto troppo oltre, senza più trovare il punto d’equilibrio tra la realtà e la dissoluzione ottica che l’aveva reso celebre.

Un anno più tardi, però, qualcosa era cambiato. Il pittore sembrava rinato. Scrisse a Durand-Ruel che, dopo un viaggio, «vedeva le sue tele con occhio migliore».

Quel viaggio aveva un nome magnetico e fatale: Venezia. L’artista aveva assecondato la moglie che voleva visitare quella città mitica. Monet era inquieto, a causa del confronto. Avrebbe potuto rifiutare di dipingere, qui, a causa del fatto che una città così “dipinta” è, di per sé, un “luogo comune” . Eppure qualcosa di magnetico, simile allo stagno di Giverny, in cui crescevano le sue ninfee e un senso di sfida con se stesso lo portarono ad applicarsi al lavoro, en plein air, un paio di ore al giorno.

Il viaggio che cambiò tutto

Dalla crisi alla rinascita nella città sull’acqua

Claude Monet, Venezia, Palazzo Dario , 1908.@ New York/Art Institute of Chicago



La mostra “Monet e Venezia”, inaugurata l’11 ottobre al Brooklyn Museum, racconta questo passaggio decisivo. Le curatrici Lisa Small e Melissa Buron hanno riunito oltre cento opere, più della metà delle quali appartenenti alla serie veneziana — trentasette tele nate durante il soggiorno autunnale del 1908.

Accanto a Monet, scorrono i riflessi di Canaletto, di Turner, di John Singer Sargent: pittori che, ciascuno a modo suo, tentarono di afferrare la stessa città inafferrabile. Ma è soprattutto con le minuscole vedute di Turner che trova la sua via d’uscita.

Per sopportare la sfida con una città troppo pittoresca, ormai logorata dall’eccesso di rappresentazioni, Monet decide di negare il pittoresco. Egli, per sopravvivere al cliché, torna con la mente e con lo sguardo a J. M. W. Turner, il visionario inglese che, nella Venezia delle sue tempeste luminose, aveva già dissolto il reale nella vibrazione atmosferica. Turner fu il principale antenato dell’Impressionismo: il primo a intuire che la luce non descrive, ma consuma; che il colore non definisce, ma disgrega. Turner aveva rappresentato Venezia, nei minuscoli dipinti, come un’immensa palude traversata da luce, pulviscoli, nebbie, venti, squarci nei quali apparivano edifici galleggiati trasfigurati, per certi aspetti simili a ninfee o a piante acquatiche. La chiave era lì?

La pittura pulviscolare

L’architettura diventa nebbia, la città si trasfigura

Monet approda a Venezia nell’autunno, quando le brume della laguna spengono le masse architettoniche e le cupole della Salute si confondono col cielo. E certo il clima favorisce un approccio meno consunto – pittoricamente parlando – con la città. Le brume riportano la laguna a una sorta di dissipazione del dato umano, della storia e dell’architettura. I riflessi e la luce dei giorni di sole, portano colori sulle facciate dei palazzi che si comportano come rocce affioranti dall’acqu o come immagini ribaltate, in uno stagno.



In questo clima di per sè sospeso, l’artista trova ciò che cercava: la possibilità di negare la forma senza distruggerla, di dissolverla nella luce.

La sua pittura diventa pulviscolare, cioè costruita su piccoli frammenti cromatici, come grani di polvere che non rappresentano ma suggeriscono.

Claude Monet, Il Canal Grande, Venezia , 1908. @ Randy Dodson/Musei di Belle Arti di San Francisco





L’architettura si smaterializza: il Palazzo Ducale, la facciata della Salute, i ponti e i canali non sono più oggetti, ma apparizioni. Le superfici d’acqua non riflettono: si trasformano in campi vibranti di colore, in cui l’occhio del pittore (e dello spettatore) si perde come nella contemplazione di un mistero.

Il dato architettonico è annientato, assorbito dalla luce e dalle nebbie.

Eppure, paradossalmente, Venezia non scompare: si trasfigura. E tutto riete ciò che l’artista aveva visto nel prprio stagno, in un paio di metrio quadrati.

Il metodo nuovo

Dall’osservazione del tempo alla sospensione del tempo

Claude Monet, Il Rio della Salute , 1908. @ Collezione Hasso Plattner



A differenza delle serie di Rouen o dei Pagliai, in cui Monet tornava più volte sullo stesso soggetto in ore diverse della giornata per registrare le mutazioni della luce, a Venezia egli adotta un metodo rigoroso: dipinge ogni soggetto nello stesso arco di due ore quotidiane.

Non cerca più il tempo che passa, ma il tempo che si sospende.

Il cambiamento non è più cronologico, ma atmosferico: nasce da una variazione sottile del colore, da un impercettibile mutamento di rifrazione, da una bruma che filtra il sole.

In questa sospensione, la realtà perde consistenza e la pittura si fa esperienza mentale, quasi metafisica.

Oltre il paesaggio

Da Venezia alle Ninfee: la conquista della luce pura

È in laguna che Monet che ottiene una sorta di approvazione: la pittura può superare il paesaggio.

A Venezia egli non rappresenta più l’acqua o la pietra, ma la vibrazione stessa della luce.

Là dove Turner aveva intuìto la dissoluzione del reale, Monet la compie pienamente, trasformando la veduta in un campo cromatico autonomo.

Da questo confronto con Venezia, egli esce fortificato. Ritornato a Giverny, affronta di nuovo le Ninfee, ma con un linguaggio trasfigurato: la pennellata si apre, la materia diventa quasi musicale, le superfici non descrivono più uno stagno, ma l’idea stessa di infinito visivo.

Come osservano le curatrici del Brooklyn Museum, senza la parentesi veneziana non si possono comprendere le ultime Ninfee del Musée de l’Orangerie o del MoMA di New York.

Venezia fu la soglia che permise a Monet di oltrepassare il mondo visibile e addentrarsi nei misteri della luce e delle sue oscillazioni nello spettro cromatico.

Epilogo veneziano

La città che lo prese e non lo lasciò andare

«La città lo ha preso e non lo lascia andare», scrisse la moglie Alice Hoschedé durante quel soggiorno.

Fu un legame breve ma totale: tre mesi di silenzio, di concentrazione e di rivelazione.

Quando lasciò la laguna, Monet non era più lo stesso uomo.

Aveva trovato, tra i vapori del Canal Grande e i riflessi violacei del tramonto, la chiave per continuare a dipingere.

E oggi, più di un secolo dopo, la mostra newyorkese ci ricorda che la Venezia di Monet non è quella dei ponti e dei turisti, ma una città mentale, dissolta nella luce, sospesa tra la pittura e il sogno.