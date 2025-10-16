Monete antiche scoperte in un campo arato. 43 pezzi medievali riconosciuti come tesoro. Il ritrovamento entusiasmante. Reperti al museo. Il cercatore rinuncia alla propria metà del valore

Nello Shropshire, una regione inglese di dolci colline e campi, è stato scoperto un tesoro interessante, in parte disperso dall’azione degli aratri. Il gruzzolo era stato sepolto in un punto del campo. Un appassionato di ricerche con metal detector ha trovato 43 monete medievali, note come Short Cross Pennies, risalenti alla fine del XII e all’inizio del XIII secolo, durante i regni di Riccardo Cuor di Leone, Re Giovanni ed Enrico III. La scoperta è stata battezzata come tesoro di Hindford.

Il ritrovamento si deve a Chris Langston, un cercametalli di 52 anni, che ha setacciato un campo vicino a Oswestry, cittadina di confine con il Galles. Le prime monete sono apaprse quasi per caso, mentre Langston era accompagnato da due amici americani. La scoperta, inizialmente frammentaria, si è progressivamente ampliata fino a raggiungere il numero finale di 43, come se la terra stessa avesse deciso di rivelare lentamente il suo segreto. Secondo Langston, le monete erano tutte nella stessa area, sparse nel campo, e sono state recuperate in più riprese: alcune durante le prime esplorazioni, altre dopo che il terreno era stato nuovamente arato, dopo la pausa stagionale.

La provenienza delle monete è particolarmente significativa. La maggior parte furono coniate a Londra e Canterbury, ma non mancano pezzi provenienti da Bury St Edmunds, Dublino e Roxburgh, in Scozia. Questo suggerisce una rete di scambi sorprendentemente estesa per l’epoca, che collegava l’Inghilterra, l’Irlanda e la Scozia attraverso canali economici e commerciali già strutturati. La qualità e lo stato di conservazione delle monete indicano chiaramente che furono intenzionalmente sepolte per proteggerle, probabilmente da chi doveva allontanarsi temporaneamente per motivi di caccia o di guerra. La data stimata del seppellimento, intorno al 1232, colloca il tesoro in un periodo di instabilità politica, segnato da tensioni tra monarchia e nobiltà, con Re Enrico III ancora giovane e sotto l’influenza dei consiglieri del regno.

Ogni moneta aveva il valore di un penny, corrispondente a una giornata di lavoro per un bracciante agricolo dell’epoca, una misura concreta del potere d’acquisto e della vita quotidiana nel mondo medievale. Il ritrovamento è stato ufficialmente dichiarato tesoro ai sensi del Treasure Act del 1996, la legge britannica che regola il riconoscimento, la valutazione e la distribuzione dei ritrovamenti archeologici. Secondo questa normativa, metà del valore del tesoro andrebbe direttamente nelle tasche del cercatore, riconoscendo così la sua competenza e il contributo alla conservazione del patrimonio storico. Ma l’uomo ha dichiarato di voler rinunciare alla propria metà, favorendo in questo modo l’acquisto da parte di un museo, che troverebbe i tesoretto economicamente più accessibile.

Il confronto con l’Italia medievale offre spunti interessanti. In epoca simile, le monete italiane erano spesso coniate localmente dai comuni o dai signori feudali, con un sistema di circolazione meno uniforme rispetto al Regno d’Inghilterra. Mentre le Short Cross Pennies inglesi viaggiavano ampiamente, collegando città e regioni anche distanti, le monete italiane tendevano a restare entro confini più ristretti, spesso accompagnate da un complesso sistema di contabilità dei feudi o dei mercati locali. Questo rende il tesoro di Hindford non solo un reperto economico, ma anche un indicatore di mobilità e scambi internazionali, persino in un periodo pre-industriale, sottolineando come la Gran Bretagna medievale fosse già integrata in un circuito economico sorprendentemente sofisticato.