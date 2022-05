Monumentale vasca da bagno romana di una tonnellata recuperata da tombaroli e bloccata dalla polizia

Una vasca da bagno in marmo di 1.800 anni che stava per essere venduta dai contrabbandieri nella provincia occidentale del distretto di Karacasu di Aydın, in Turchia, è stata consegnata alla Direzione del Museo di Afrodisia . È stato riferito che la vasca da bagno romana, dominata da teste di leone in rilievo, è unica in Turchia in quanto interamente realizzata in marmo. L’imponente manufatto, del peso di 1 tonnellata e lungo 1,80 metri, è stato sequestrata durante un’operazione della gendarmeria a Karacasu. Gli archeologi turchi hanno sottolineato che la vasca da bagno potrebbe essere stata utilizzata da un amministratore statale o da un ricco uomo d’affari e che è la prima vasca da bagno in marmo antica mai trovata in Turchia. È stato riferito che dopo il completamento del processo ufficiale, la vasca sarà restaurata ed esposta al Museo di Frodisia.

