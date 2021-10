Morto a 94 anni il pittore Achille Perilli, cercò di imporre l’astratto a un Pci che preferiva Guttuso

E’ morto nelle scorse ore – all’ospedale di Orvieto Achille Perilli (1927) artista che cercò di creare una via alternativa, nel mondo marxista, all’imperante realismo socialista. Nato a Roma. frequentò il liceo classico e nel dopoguerra si iscrve alla facoltà di lettere e frequenta De Chirico per preparare la tesi di laurea.

Perilli è stato cofondatore, con Attardi, Consagra, Dorazio, Guerrini, Accardi, Sanfilippo e Turcato, dell’avanguardia artistica detta Gruppo Forma 1, di ispirazione marxista. Fondò anche, con Piero Dorazio, Guerrini, Renzo Vespignani, Buratti, Muccini e Maffioletti, il Gruppo Arte Sociale (Gas). Insieme a Dorazio e a Guerrini aprì la Libreria-Galleria “Age d’Or” con la quale diviene organizzatore di diversi eventi artistici tra i quali spicca la collaborazione alla triennale di Milano invitato da Lucio Fontana.

Era divenuto membro della Accademia nazionale di San Luca nel 1995.

Di seguito, il video-testimonianza girato dall’Accademia san Luca nello studio del pittore

