Mosaico romano scoperto a Tivoli, durante scavi per fibra ottica. Una villa. Di chi è quello scheletro che veglia, li accanto

Un tessuto di geometrie tra antico splendore e modernità

Tivoli, a pochi chilometri a nord di Roma, si conferma custode di un patrimonio millenario ancora in gran parte inesplorato. Il 27 settembre 2025, durante lavori di posa di cavi in fibra ottica nei pressi della chiesa di Sant’Andrea, un gruppo di operai ha fatto emergere dal sottosuolo un pavimento a mosaico romano risalente al primo periodo imperiale. Tessere bianche e nere, perfettamente conservate, si articolano in motivi geometrici di sorprendente precisione, che denotano la mano di artigiani altamente specializzati, paragonabili a quelli delle domus patrizie e degli edifici pubblici della Roma imperiale.

L’emersione di questo mosaico non è stata solo un evento fortuito, ma un invito a guardare oltre la superficie del terreno urbano: sotto il manto contemporaneo, Tivoli cela le stratificazioni di secoli di storia, dall’epoca etrusca fino al Medioevo, e oltre.

L’antica Tivoli, tra mito, religione e potere

Dalla Sibilla Tiburtina alle ville dei patrizi romani

Le origini di Tivoli si intrecciano con la leggenda e la religione. Risalente al XIII secolo a.C., la città fu un centro di riferimento per gli Etruschi, ospitando il celebre santuario della Sibilla Tiburtina, figura mistica che pronunciava oracoli e profezie. Con la conquista romana, Tivoli non perse la sua rilevanza religiosa: la sua posizione strategica lungo la Via Tiburtina, arteria che collegava Roma agli Appennini, e la bellezza dei suoi paesaggi naturali, la resero una meta privilegiata per l’elite romana che vi costruì ville di campagna lussuose.

Il mosaico ritrovato è testimonianza di questo splendore: non semplice ornamento, ma espressione di cultura e status sociale. La scelta di motivi geometrici, piuttosto che figurativi, riflette una sensibilità estetica raffinata, diffusa nelle domus patrizie, e una padronanza tecnica che richiedeva abilità e precisione.

Vita e fasti nella villa romana

Dove il quotidiano incontra l’arte e la tecnica

Le ville romane non erano soltanto residenze; erano luoghi di rappresentanza, centri economici e simboli di potere. La presenza di pavimenti a mosaico indicava non solo ricchezza, ma anche attenzione alla cultura visiva e al comfort. Ambienti come il triclinio, destinato ai banchetti, e le stanze private, erano spesso decorati con mosaici elaborati, progettati per impressionare gli ospiti e celebrare il gusto del proprietario.

Gli artigiani che realizzavano questi mosaici utilizzavano tessere tagliate con estrema precisione e materiali di qualità, capaci di resistere al tempo. Le geometrie del mosaico di Tivoli, armoniose e regolari, sono un esempio eloquente di questa maestria: un gioco di luce e ombra, movimento e stabilità, che trasformava il pavimento in un’opera d’arte a tutti gli effetti.

Lo scheletro negli strati superiori

Il destino delle ville romane nel Medioevo

Tra i detriti e i crolli della villa, gli archeologi hanno rinvenuto uno scheletro negli strati superiori al mosaico. Questo ritrovamento si riferisce al periodo successivo alla decadenza dell’Impero romano, quando molte ville abbandonate vennero trasformate in luoghi di sepoltura, per eloquenza dei luoghi. Non si può escludere che i discendenti di quelle famiglie o della loro servitù, frequentassero qeu luoghi, come un paradiso perduto in cui potevano incontrare i propri antenati. In alcuni casi, le sepolture appartennero a popolazioni migranti, che presesero alloggio in tende e abituri ricavati sulle superfici delle ville stesse. Nel primo Medioevo, la società affrontava la scarsità di spazi sepolcrali e la necessità di preservare la memoria dei defunti; le antiche domus romane, robuste e già delimitate, divennero così luoghi ideali per sepolture familiari o comunitarie.

La scelta di collocare i morti all’interno o sopra le strutture antiche aveva anche una valenza simbolica: i defunti continuavano a essere protetti dalle mura costruite dai loro predecessori, legando il passato imperiale alla memoria dei vivi. In questo modo, il mosaico, originariamente spazio di vita e bellezza, si trasformava in scenario della memoria e del rispetto per i morti.

Dall’antico al moderno: tutela e scavo responsabile

Come l’archeologia contemporanea protegge il passato

L’accordo tra FiberCop e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Roma e provincia di Rieti garantisce la salvaguardia dei reperti durante i lavori urbani. Ogni scoperta viene immediatamente documentata, indagata e tutelata; quando necessario, i percorsi dei sottoservizi vengono modificati o ripianificati per proteggere i giacimenti. Questo approccio trasforma i lavori tecnici in occasioni di conoscenza e aggiornamento della mappa archeologica di Tivoli.

I reperti raccolti, dalle tessere del mosaico allo scheletro medievale, saranno conservati negli archivi della Soprintendenza e sottoposti ad analisi scientifiche. Così, l’intervento urbano non solo preserva il patrimonio, ma ne valorizza la conoscenza, permettendo di comprendere la continuità tra antichità e Medioevo, tra vita e memoria.

Il mosaico come testimone del tempo

Dalla villa imperiale alla città contemporanea

Il pavimento ritrovato non è soltanto un esempio di maestria tecnica: è un simbolo di resilienza culturale. Sotto le strade moderne, le vicende quotidiane e i crolli del tempo, il mosaico conserva ancora la voce dei suoi creatori e dei suoi abitanti. Ogni tessera è un frammento di storia, ogni motivo geometrico un messaggio silenzioso di eleganza e prestigio. La scoperta a Tivoli ci ricorda che il passato non è mai del tutto sepolto: basta scavare, anche per pochi centimetri, per ritrovare lo splendore e la complessità delle civiltà che ci hanno preceduto.

