Mostra | Splendida “Anna Coccoli. Artista bresciana del Novecento” a Brescia

Dal 28 agosto al 3 ottobre a Palazzo Martinengo (via Musei 30, Brescia) è allestita la prima mostra monografica dedicata ad Anna Coccoli, l’estrosa ed eclettica artista bresciana – figlia del pittore e decoratore Eliodoro Coccoli -che ripercorre, attraverso un centinaio di opere tra tele, sculture e disegni, l’intero arco della sua avvincente parabola artistica.

Il percorso espositivo pone in evidenza gli aspetti più interessanti della sua

incessante – e talvolta contraddittoria – ricerca estetica, che portò l’artista a rinnovare il proprio linguaggio decennio dopo decennio, passando dal figurativo connotato in senso espressivo della giovinezza alla realizzazione di sculture antropomorfe in lamiera colorata, dalle tele di ampio formato che risentono delle sperimentazioni della transavanguardia fino al puro astrattismo degli ultimi lavori.

L’obiettivo della mostra è quello di conferire il giusto risarcimento storico e critico ad una valente e carismatica artista bresciana del Novecento che, in vita, ha ottenuto significativi riconoscimenti all’estero (ad esempio il MASP, Museo d’Arte di San Paolo del Brasile, ha ospitato una sua importante antologica nel 1984), ma che in patria non è stata mai oggetto di un’ampia mostra monografica che, ripercorrendo l’intera produzione, valorizzasse appieno il suo indiscutibile e poliedrico talento artistico

La mostra è il sesto appuntamento espositivo dell’Associazione Amici di Palazzo Martinengo che fa seguito ai successi di pubblico e di critica ottenuti con le rassegne Il Cibo nell’Arte dal Seicento a Warhol (2015), Lo Splendore di Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’Ottocento (2016), Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell’Ottocento (2017) e Picasso, De Chirico, Morandi. Cento capolavori dalle collezioni private bresciane (2018), Gli animali nell’arte dal Rinascimento a Ceruti (2019), visitate da oltre 300.000 persone

ANNA COCCOLI (1929-2014). ARTISTA BRESCIANA DEL NOVECENTO

Brescia, Palazzo Martinengo (via dei Musei 30)

28 agosto – 3 ottobre 2021

Orari:

sabato, domenica e festivi, dalle 10:00 alle 18:00

INGRESSO GRATUITO

Informazioni: tel. 388-4250228; [email protected]

Sito internet:

www.annacoccoli.it

