Mostre | In arrivo Steve McCurry a Parma: “Orizzonti lontani”, un viaggio tra emozioni e umanità

Dal 22 novembre 2025 al 12 aprile 2026, Palazzo Pigorini di Parma accoglie la nuova grande mostra dedicata a Steve McCurry, il leggendario fotografo capace di trasformare ogni scatto in una storia universale. Il titolo, “Orizzonti lontani”, invita il pubblico a varcare confini geografici e interiori, in un percorso che unisce volti, culture e sguardi da tutto il mondo.

In esposizione ci saranno le immagini più iconiche, come la celebre ragazza afghana dagli occhi di smeraldo, ma anche fotografie meno note, capaci di raccontare la quotidianità, la resilienza e la dignità di popoli lontani. McCurry, con oltre quarant’anni di carriera, continua a ricordarci che la fotografia può essere un ponte tra mondi diversi, uno strumento di empatia e consapevolezza.

Curata da Biba Giacchetti con il Team Mostre di Orion57 e organizzata da ARTIKA, la rassegna si svolge con il patrocinio del Comune di Parma. Gli spazi di Palazzo Pigorini diventano così una finestra aperta sul pianeta, dove ogni immagine custodisce una storia e ogni sguardo riflette un frammento di noi stessi.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la fotografia come linguaggio universale e la bellezza come forma di dialogo.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Steve McCurry. Orizzonti lontani

Date: 22 novembre 2025 – 12 aprile 2026

Luogo: Palazzo Pigorini, Parma

Orari:

Mercoledì, giovedì, venerdì: 10–13 e 14–19

Sabato, domenica e festivi: 10–19

Lunedì e martedì: chiuso

(chiusura biglietteria 30 minuti prima)

Biglietti:

€16 open | €14 intero | €12 ridotto | €10 ridotto studenti (giovedì) | €7 scolaresche | Gratis under 6 e categorie previste

Prenotazioni su www.midaticket.it

Audioguida inclusa nel biglietto (utilizzabile tramite smartphone, cuffiette obbligatorie).