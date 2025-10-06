Mostre | Modigliani, Picasso e le voci della modernità: capolavori dal museo LaM a Palazzo Zabarella, in un dialogo inedito tra maestri e outsider del Novecento

Un ponte ideale tra le avanguardie storiche e la modernità più poetica. Dal 16 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, Palazzo Zabarella a Padova ospita la mostra «Modigliani, Picasso e le voci della modernità dal museo LaM», un appuntamento di respiro europeo che riunisce 65 opere di 30 artisti, provenienti dal Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM), una delle più importanti istituzioni museali del Nord della Francia.

La rassegna, curata da Jeanne-Bathilde Lacourt, racconta l’evoluzione dell’arte del XX secolo attraverso sei sezioni tematiche, che esplorano le diverse anime della modernità: dal cubismo di Picasso e Braque, al tubismo di Fernand Léger, passando per le tensioni liriche e spirituali che animarono la ricerca dei grandi innovatori del secolo scorso.

Al centro del percorso spiccano cinque opere di Pablo Picasso e sei capolavori di Amedeo Modigliani, tra cui Moïse Kisling, Ragazzo dai capelli rossi, Nudo seduto con camicia e Maternità. Tele che restituiscono la potenza espressiva e la delicatezza malinconica di un artista che, pur nella brevità della sua vita, seppe reinventare il ritratto e l’anima umana con una profondità senza eguali.

Ma la mostra non è solo un omaggio ai giganti dell’arte moderna. Accanto ai maestri, trovano spazio voci meno note ma intensissime come Joan Miró, Youla Chapoval, André Lanskoy, Alexander Calder e Bernard Buffet, figure che, ciascuna a suo modo, hanno rielaborato il linguaggio della modernità in chiave personale e visionaria.

Una delle sezioni più sorprendenti è quella dedicata agli artisti autodidatti e naïf, come Gertrude O’Brady e Camille Bombois, e agli autori di Art Brut influenzati da esperienze spirituali o medianiche, tra cui Auguste Lesage e Victor Simon. Le loro opere, intrise di poesia e di simbolismo, aprono una prospettiva diversa sul concetto stesso di creazione artistica, mostrando come la modernità abbia avuto molte voci, non sempre provenienti dalle accademie o dalle correnti ufficiali.

«Modigliani, Picasso e le voci della modernità» è dunque una narrazione polifonica, un viaggio che intreccia i sentieri dell’arte del Novecento e li proietta fino alle soglie del XXI secolo. Un invito a guardare la modernità non come un blocco unitario, ma come un coro di esperienze, emozioni e intuizioni che continuano a parlarci con forza e bellezza.

Info mostra

Titolo: Modigliani, Picasso e le voci della modernità dal museo LaM

Date: 16 ottobre 2025 – 25 gennaio 2026

Luogo: Palazzo Zabarella, Padova

A cura di: Jeanne-Bathilde Lacourt

Biglietti e informazioni: www.zabarella.it