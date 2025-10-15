Mostre | Nei giardini segreti di Roma: quando l’arte sbocciava tra statue e fontane. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi un viaggio tra ville, dipinti e meraviglie del potere verde

Roma e i suoi giardini, un’eredità d’arte e di potere

Roma custodisce, spesso dietro mura silenziose o cancelli appena socchiusi, un patrimonio verde unico al mondo. Ville nobiliari, passeggiate, giardini segreti: oltre quaranta complessi che raccontano secoli di storia, arte e ambizione.

Dal 21 novembre 2025 al 12 aprile 2026, il Museo di Roma a Palazzo Braschi invita il pubblico a un viaggio nel tempo con la mostra “Ville e giardini di Roma. Una corona di delizie”, che ricostruisce lo sviluppo dell’arte dei giardini dal Rinascimento al Novecento.

Quando il giardino era un manifesto del potere

Nel Cinquecento e Seicento, un giardino non era solo un luogo di bellezza: era un segno di prestigio, cultura e autorità. Papi, cardinali e principi affidavano ai paesaggisti e agli architetti il compito di creare teatri vegetali, dove la natura si faceva simbolo di dominio e armonia.

La mostra, curata da Alberta Campitelli, Alessandro Cremona, Federica Pirani e Sandro Santolini, con il supporto di un comitato scientifico internazionale, esplora proprio questa dimensione: quella del giardino come strumento di propaganda visiva, dove statue, fontane e prospettive parlavano il linguaggio del potere.

Dalle delizie private ai piaceri del popolo

Con il passare dei secoli, molte di queste dimore hanno cambiato volto e funzione. Le antiche residenze aristocratiche si sono aperte al pubblico, trasformandosi in spazi di incontro e di svago.

La mostra ne ripercorre l’evoluzione attraverso 190 opere, tra dipinti, vedute e documenti – molte inedite – che permettono di riscoprire l’aspetto originario di ville scomparse o stravolte dal tempo, come Villa Ludovisi o Villa Montalto Peretti.

Gaspar Van Wittel

Veduta di Castel Sant’Angelo e del Vaticano dai Prati di Castello

1682-88, tempera su pergamena

Roma, Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina, Archivio Fotografico dei Musei Capitolini

© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Ville immortali, tra arte e memoria

Non mancano, naturalmente, i luoghi ancora vivi nell’immaginario collettivo. Villa Borghese, la più amata dagli artisti, è protagonista di numerose vedute che ne restituiscono la grazia e la maestosità. Villa Medici, invece, fu per secoli musa dei pensionnaires dell’Accademia di Francia, che vi trovarono ispirazione e pace.

Attraverso queste immagini, il visitatore può comprendere come l’arte abbia immortalato la natura stessa, rendendo eterno ciò che il tempo ha mutato.

Prestiti da musei di tutta Europa

Il percorso espositivo riunisce opere provenienti da collezioni italiane e internazionali di grande prestigio: il Musée d’Orsay di Parigi, lo Statens Museum for Kunst di Copenhagen, la Národní Galerie di Praga, i Musées royaux des Beaux-Arts di Bruxelles, la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Museo di Capodimonte di Napoli.

Accanto alle tele e ai disegni, documenti e carte d’archivio raccontano la progettazione dei giardini e i loro segreti d’acqua e di prospettiva, in un racconto che intreccia arte, botanica e urbanistica.

Un invito al sogno

Ville e giardini di Roma. Una corona di delizie è molto più di una mostra: è un viaggio dentro la memoria della città eterna, un modo per scoprire che Roma non vive solo di pietra e affreschi, ma anche di foglie, riflessi e silenzi verdi.

Una città che, da secoli, continua a fiorire nell’immaginazione di chi la guarda.

Informazioni mostra

Ville e giardini di Roma. Una corona di delizie

Museo di Roma a Palazzo Braschi – Piazza San Pantaleo 10, Roma

Date: 21 novembre 2025 – 12 aprile 2026

Orari: dal martedì alla domenica, ore 10.00-19.00

Info: 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Siti: www.museodiroma.it – www.museiincomune.it