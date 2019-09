Mostre | Protagonisti in posa. Il ritratto tra Rinascimento e Barocco in mostra a Modena

Venerdì 13 settembre viene inaugurata la mostrapresso “La Galleria. Collezione e Archivio Storico”.L’esposizione si inserisce all’interno del programma di, importante manifestazione culturale che vede protagoniste le città di Modena, Carpi e Sassuolo.

Il tema di festivalfilosofia quest’anno è “persona” e la professoressa Lucia Peruzzi, curatrice della collezione dei dipinti antichi di BPER Banca, ha pensato a una mostra che presentasse al pubblico nove ritratti, seguendo un percorso cronologico che porta dal Rinascimento al Barocco.

La partnership tra BPER Banca e festivalfilosofia completa e vivifica un ampio progetto di collaborazione culturale e costituisce, al contempo, un importante tassello delle attività di responsabilità sociale. Con questo evento si continua quel percorso di valorizzazione e condivisione dei maggiori capolavori della collezione artistica, avviato col progetto “La Galleria”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis