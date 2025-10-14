Mostre | Quando il Barocco incontra l’arte concettuale: Strozzi e Manzoni in un dialogo impossibile alla BKV di Milano

Presenza e assenza. Materia e vuoto. Cosa succede quando la pittura barocca incontra il grado zero della pittura contemporanea? Dal 17 ottobre al 19 dicembre 2025 la galleria BKV Fine Art di Milano apre le porte a una mostra che sembra un esperimento alchemico: “Bernardo Strozzi – Piero Manzoni. Presenza Assenza”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni.

Due mondi distanti quattro secoli si incontrano attraverso una trentina di opere, per far dialogare la presenza rigogliosa e luminosa della pittura barocca di Strozzi con la assenza assoluta e silenziosa dei celebri Achromes di Manzoni. Un confronto che spiazza e seduce, in cui la materia pittorica di uno sembra dissolversi nella rarefazione dell’altro.

Il barocco che respira luce

Dalla materia viva alla pennellata che si fa aria

Nel percorso espositivo si scopre il lato più tattile e vibrante della pittura di Bernardo Strozzi (Genova, 1581 – Venezia, 1644), uno dei protagonisti del Seicento genovese, capace di far rimbalzare la luce sulla materia pittorica. Nel suo Martirio di Sant’Orsola (1618–1620 ca.), presente in mostra, la superficie diventa quasi metallica: le pennellate pastose e ravvicinate creano effetti di bagliore e tensione, mentre la luce danza sul cappello del carnefice come su una lama.

Nella fase veneziana, più tarda, Strozzi raggiunge una libertà pittorica che anticipa per certi versi il moderno: i contorni si dissolvono, la pennellata si sfalda nella luce. Il suo Ritratto di frate cappuccino (1635–1640 ca.) ne è un esempio magistrale, dove la materia sembra evaporare nell’aria.

Bernardo Strozzi detto “Il Cappuccino” (Genova, 1581 – Venezia, 1644), Vocazione dei Santi Pietro e Andrea, 1620 ca., olio su tela, cm 124,3 x 158, Courtesy of Wannenes Casa d’Aste © Matteo Zarbo

Il bianco come infinito

Quando la pittura diventa pensiero

Di fronte, le superfici bianche e mute di Piero Manzoni (Soncino, 1933 – Milano, 1963) sembrano negare ogni idea di rappresentazione. I suoi Achromes, realizzati con tela grinzata, panno cucito, fibra di vetro, polistirolo o cotone idrofilo, non sono “bianchi” nel senso comune, ma spazi di libertà assoluta.

Scriveva Manzoni nel 1960: «Perché non vuotare questo recipiente? Perché non liberare questa superficie? […] un bianco che non è un paesaggio polare, una materia evocatrice o un simbolo, ma una superficie bianca che è una superficie bianca e basta».

Un pensiero radicale che dialoga – o forse si scontra – con la sensualità della pittura seicentesca. Ed è proprio da questa collisione di visioni che nasce il fascino di Presenza Assenza: un ponte tra corpo e spirito, tra il pieno e il vuoto, tra la pittura che esplode e quella che scompare.

Due libertà parallele

Nati a secoli di distanza, Strozzi e Manzoni condividono più di quanto sembri. Entrambi autodidatti, entrambi ribelli rispetto agli schemi del loro tempo, mossi da un’urgenza interiore più che da una scuola. Il primo fu frate cappuccino e pittore “clandestino” nel convento; il secondo un aristocratico insofferente alla disciplina accademica.

La loro arte, pur così diversa, è una dichiarazione di indipendenza: due voci che, in modi opposti, chiedono alla materia di diventare libertà.

Piero Manzoni (Soncino, 1933 – Milano, 1963), Achrome, 1960-61, Polistirolo espanso e vernice fosforescente, cm 65 x 50, Collezione Privata © Matteo Zarbo

Informazioni mostra

Bernardo Strozzi – Piero Manzoni. Presenza Assenza

📍 Milano, BKV Fine Art

📅 17 ottobre – 19 dicembre 2025

In collaborazione con Fondazione Piero Manzoni

Catalogo con testi di Flaminio Gualdoni, Gaspare Luigi Marcone e Gabriele Reina.

Biografie

Bernardo Strozzi (Genova, 1581 – Venezia, 1644)

Pittore barocco tra i più originali del Seicento, formatosi brevemente in ambito toscano prima di entrare nell’ordine dei Cappuccini, Strozzi unì la luce caravaggesca alla morbidezza veneta. A Venezia raggiunse la piena maturità, sviluppando una pittura vibrante, fatta di libertà gestuale e luce viva.

Piero Manzoni (Soncino, 1933 – Milano, 1963)

Tra i padri dell’arte concettuale, Manzoni rifiutò ogni forma di rappresentazione per restituire alla materia un valore assoluto. I suoi Achromes, le Linee e le celebri Merda d’artista sono pietre miliari dell’arte del Novecento. Scomparso a soli 29 anni, è oggi considerato uno degli artisti italiani più influenti del dopoguerra.



