Mostre | Toulouse-Lautrec e la Parigi della Belle Époque arrivano a Firenze: cosa vedremo nella mostra evento

FIRENZE – Ballerine di can-can, cabaret scintillanti, luci elettriche che rischiarano i boulevard, artisti ribelli e un nuovo modo di vivere l’arte: tutto questo rivive a Firenze nella grande mostra “Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque”, in programma dal 27 settembre 2025 al Museo degli Innocenti.

Un evento attesissimo, che in anteprima nazionale porterà nel cuore della città oltre 100 capolavori di Henri de Toulouse-Lautrec e un allestimento spettacolare capace di trasformare le sale in un’autentica finestra sulla Parigi di fine Ottocento.

L’artista che inventò la grafica moderna

Un visconte bohéme che cambiò il volto della pubblicità

Toulouse-Lautrec (1864–1901), visconte anticonformista, illustratore e pittore visionario, fu il primo a rendere i manifesti pubblicitari vere e proprie opere d’arte. Con il suo tratto rapido, essenziale e modernissimo, immortalò ballerine, chansonnier e prostitute dei quartieri popolari, fissando sulla carta l’anima ribelle della Belle Époque.

In mostra a Firenze sarà possibile ammirare alcuni dei suoi manifesti più celebri, da Jane Avril a Troupe de Mademoiselle Églantine, da Aristide Bruant nel suo cabaret a La Revue blanche. Accanto, olii e disegni provenienti dal Museo Toulouse-Lautrec di Albi e dalla prestigiosa Collezione Wolfgang Krohn di Amburgo.

Un viaggio multisensoriale nella Parigi fin de siècle

Dai café-concert ai salotti borghesi, l’arte incontra il mito

Non solo opere: l’allestimento sarà arricchito da arredi originali, fotografie, video e oggetti d’epoca, che trasporteranno i visitatori nel cuore della capitale francese tra il 1880 e il 1900. Un’epoca di contrasti, di sogni e di rivoluzioni culturali, dove convivono leggerezza e modernità, ribellione e nuove conquiste sociali.

E come in un vero viaggio nel tempo, accanto a Lautrec compariranno i nomi che resero immortale quell’atmosfera: le figure femminili di Alphonse Mucha, i manifesti coloratissimi di Jules Chéret, le suggestioni di Georges de Feure, le opere raffinate di Paul Berthon e di altri protagonisti della grafica Art Nouveau.

Firenze capitale della Belle Époque (per qualche mese)

Un’occasione unica per riscoprire un mondo perduto

Con questa mostra Firenze si trasforma nella capitale italiana della Belle Époque, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce arte, società e cultura visiva. È un viaggio che permette di capire come quell’epoca abbia gettato le basi della modernità: dalla nascita della società di massa all’invenzione della pubblicità come linguaggio artistico.

Un invito a lasciarsi trasportare dal fascino senza tempo di Toulouse-Lautrec e a vivere, per qualche ora, la magia della Parigi fin de siècle.

Dettaglio da Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, 1893. Litografia a colori, 129,5×94,9 cm. Collezione Wolfgang Krohn; Amburgo, Germania



Informazioni mostra

TOULOUSE-LAUTREC. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque

📍 Museo degli Innocenti, Firenze

📅 27 settembre 2025 – 25 gennaio 2026

A cura di Dr. Jurgen Doppelstein, con il patrocinio del Comune di Firenze

Organizzazione: Arthemisia in collaborazione con il Museo degli Innocenti



Orari apertura

Tutti i giorni 9.30-19.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)



Aperture straordinarie

Sabato 1° novembre 9.30-19.00

Lunedì 8 dicembre 9.30-19.00

Mercoledì 24 dicembre 9.30-15.00

Giovedì 25 dicembre chiuso

Venerdì 26 dicembre 9.30-19.00

Mercoledì 31 dicembre 9.30-15.00

Giovedì 1° gennaio 12.30-19.00

Martedì 6 gennaio 9.30-19.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti

Intero € 16,00

Ridotto € 14,00

Open € 18,00

Informazioni e prenotazioni

T. +39 055 0981881

info@arthemisia.it