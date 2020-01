Mostre | Tramonta e l’estasi del segno. A Urago Mella (Bs) la personale

Dipingere, creare, sperimentarsi, gioire, emozionarsi, rincorrere affannosamente le visioni del quotidiano, meravigliarsi di se stessi. Questo il nocciolo. il nucleo pittorico e filosfico, della mostra personale ““, del pittore Piero Tramonta, visitabile

“E’ un impegno grande voler essere se stessi, sentire la curiosità per ciò che ti illumina e riuscire a gioire delle idee – ci racconta Piero Tramonta -. I numeri sono la sfida del quotidiano, rimotivano il futuro che rimane sospeso in attesa di emozioni.

Mi guardo nudo allo specchio, mi controllo, analizzo il mio corpo e mi stupisco di riuscire ad ottenere quasi miracolosamente arte (più o meno con questo nome, tanto o poco, definisco i miei lavori).

La mente accelera a visionare il reperto della mia follia e trovo questo mio mondo eccellente: energia sbattuta nel cervello.

Gli occhi poi chiedono aiuto alla retina per dar vita al mio folle lavoro.

Distinguo e separo poi, con un po’ di saggezza acquisita in anni di pratica con forme e colori.

Riordino e compatto il tutto dando responsabilità alla materia pittorica.

Ogni opera contiene una sua verità che cerco di “responsabilizzare”.

I miei lavori sono specchi in cui tento di inseguire gioie che sono anche le vostre!”

TRAMONTA

dal 25 gennaio al 9 febbraio 2020

Pieve di Urago Mella (via della Chiesa 136) – Brescia dal 25 gennaio al 9 febbraio 2020Pieve di Urago Mella (via della Chiesa 136) – Brescia Orari:

dal mercoledì al sabato 16.30/19.30

domenica 10/12, 16.30/19.30

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis