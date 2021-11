Mummia di 800 anni legata con una grossa corda trovata con il corredo in un ipogeo

Il complesso archeologico di Cajamarquilla, 25 chilometri da Lima, in Perù, continua a riservare sorprese: il ritrovamento di una mummia precolombiana in perfetto stato di conservazione ha portato a raddoppiare gli sforzi per continuare a scoprire i misteri contenuti in uno dei più grandi insediamenti della costa di Lime. La mummia è stata trovata in un una tomba a camera sotterranea – a una profondità equivalente a sette gradini di una scala – in posizione fetale, legata con una possente corda e con le mani collocate davanti alla parte inferiore del volto. Accanto a sè la persona defunta aveva un corredo funebre tra cui ceramiche, strumenti di pietra e zucche contenenti resti vegetali. La sepoltura risalirebbe a circa 800 anni fa. La datazione precisa sarà stabilita attraverso l’esame del radiocarbonio, procedura che è stata avviata.

