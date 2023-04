Mummia di un adolescente di 12-13 anni trovata in pozzetto. Risale al 1200. Il recupero in un breve video

I resti del corpo sono stati portati in laboratorio dove saranno analizzati non solo per comprendere quale sia il sesso della persona sepolta, ma per raccogliere tutte le informazioni su cosa abbia fatto durante la sua breve vita, di quali malattie abbia sofferto e quale sia stata – se ciò risultasse possibile – la causa della morte. I lavori e gli studi nell’area fanno parte del cosiddetto Progetto Archeologico Cajamarquilla dell’Università Nazionale di San Marcos, il cui direttore è Yomira Huamán. In questa fase del progetto, iniziata a dicembre dello scorso anno e che si concluderà a dicembre 2023, si prevede di lavorare su 23 unità di scavo. Ad oggi sono state scavate tre unità e altre quattro sono in corso.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis