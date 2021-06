Musei a 1 euro! Torna la “Notte europea dei Musei”. Dove, come, quando

Una notte al museo, al costo simbolico di un euro, al calar del cocente sole estivo. E’ in programma sabato 3 luglio la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura straordinaria serale di musei e luoghi della cultura al costo di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

L’elenco dei musei aderenti all’iniziativa è in continuo aggiornamento, così come gli eventi con i relativi orari delle aperture serali straordinarie, sono disponibili sulla pagina istituzionale del MiC https://cultura.gov.it/evento/nottedeimusei2021.

