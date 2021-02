Musei aperti in (quasi) tutta Italia. Qui l’elenco completo

E’ finalmente tornato il tempo, per molti di noi, di poter visitare i musei. Unico discrimine, essere in una regione “gialla”. Una abitudine che abbiamo perso da troppo, troppo tempo. Qui di seguito puoi trovare l’elenco costantemente aggiornato dei musei statali aperti al pubblico.

MIBACT:

Riaprono i musei nelle regioni gialle nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo le modalità e gli orari riportati nei siti web dei singoli istituti.

L’elenco dei luoghi presenti in questa pagina sono pubblicati in tempo reale a cura degli Istituti Periferici del MiBACT.

Poiché potrebbero sussistere variazioni dell’ultimo minuto, si consiglia sempre di contattare i recapiti indicati nelle relative schede di dettaglio.

Qui trovi l’elenco completo dei Musei suddivisi per Regione

