MUSEI GRATIS 3 novembre 2019 | Elenco completo Italia. Qui tutti i link ai musei

#IoVadoAlMuseo è un’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali che prevede 20 giorni di ingressi gratuiti nell’anno solare in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali.

Ogni istituto offre altre 8 giornate – o fasce orarie di visita corrispondenti a 8 giornate – ad ingresso libero, definite secondo le esigenze del proprio territorio.

Per sapere quando il museo che intendi visitare è aperto gratuitamente, consulta il database. Inserisci il luogo e la data e vedrai comparire tutte le realtà che aderiscono all’iniziativa.

E ricorda:

decidi dove e quando effettuare la visita cliccando il pulsante qui di seguito che darà accesso al motore di ricerca del Ministero. In questo modo potrai visualizzare quali realtà museali aderiscono all’iniziativa Mibact.

CLICCA SUL BOTTONE E SCOPRI QUALI MUSEI ADERISCONO ALL’INIZIATIVA

Non sei pratico del web? Ecco il video con tutte le istruzioni per pianificare la tua domenica al museo. Cliccando il bottone “Musei Gratis – Elenco Italia” verrai indirizzato qui:

