Musei gratis il 5 ottobre 2025. Domenica al museo ma anche ai parchi archeologici statali. Ecco l’elenco completo dei siti italiani gratuiti per questa giornata

Un’occasione unica per immergersi nel patrimonio artistico e culturale del nostro Paese senza alcun costo, approfittando di visite nei consueti orari di apertura.

Un’ampia scelta di luoghi da visitare

L’elenco dei musei e siti aderenti è vastissimo e include alcune delle realtà più rappresentative del nostro patrimonio culturale: dai grandi poli museali, come le Gallerie degli Uffizi a Firenze o il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a luoghi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti, come piccoli musei locali e parchi archeologici spesso situati in contesti paesaggistici mozzafiato.

Come partecipare

L’accesso gratuito non richiede alcun pagamento del biglietto ordinario, ma alcune strutture potrebbero richiedere una prenotazione anticipata, in particolare quelle con limitazioni di capienza. Si consiglia di verificare le modalità di accesso direttamente sul sito del museo che si intende visitare.

Un’opportunità per tutti

Domenicalmuseo rappresenta un invito rivolto a tutti, italiani e turisti, a riscoprire il patrimonio culturale italiano. È anche un’occasione per le famiglie e le scuole di vivere esperienze educative coinvolgenti e formative.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Ecco l’elenco completo dei musei 👇

e scopri quali realtà museali, città per città, paese per paese, aderiscono all’iniziativa.

Musei gratis: qui l’elenco