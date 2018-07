Sculture con il Lego. Le opere di Nathan Sawaya

+1 WhatsApp 130 Condivisioni

Nathan Sawaya è un artista di New York che crea opere con i mattoncini del Lego. Sono sculture di grandi dimensioni e di notevole impatto, che risultano spiazzanti proprio perchè la propria unità basica e l’elemento-base di costruzione di uno dei giochi che – anche per l”ampio arco temporale di distribuzione – risulta tra i più diffusi nel mondo. Nathan Sawaya, primo artista al mondo a utilizzare questa tecnica – dimostra che è possibile ottenere ciò che da bambini avevamo sognato e che difficoltà tecniche o carenza di materiali ci impedivano di attuare. Da tempo Sawaya collabora con un fotografo australiano che completa l’intervento con opere multimediali.



“Queste opere sono molto personale per me -dice l’artista del Lego – costituiscono un percorso molto personale, legato alla mia infanzia. Il materiale mi ha permesso di scoprire la mia identità creativa” ha detto Sawaya. Inutile dire che i principali fans dell’artista sono i bambini o quegli adulti che hanno utilizzato il Lego, immaginandone infinite possibilità creative.”La mostra museo è accessibile perché coinvolge il bambino in ognuno di noi e contemporaneamente illuminare concetti sofisticati e complessi. Tutti possono riguardare il medium in quanto si tratta di un giocattolo che molti bambini hanno a casa. Ma il mio obiettivo con questa mostra, quando ha debuttato nel 2007, è stato quello di elevare questo semplice giocattolo per un posto che non è mai stato prima. ”

NEL VIDEO LE INCREDIBILI STATUE DI LEGO REALIZZATE DA NATHAN SAWAYA

