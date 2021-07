Nave romana del II secolo a.C., carica di vino, scoperta da robot a 92 metri di profondità in Sicilia

Importante scoperta sui fondali dell’Isola delle Femmine, nel Palermitano, – a una profondità di 92 metri – durante una ricognizione compiuta dal personale della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana a bordo della nave oceanografica Calypso South dell’Arpa Sicilia, perfezionata grazie all’uso di un robot, che ha permesso lo scandaglio da remoto e il recupero di immagini dettagliatissime. La nave romana, probabilmente affondata a causa di una tempesta, forse durante il tentativo di raggiungere un approdo sicuro, è carica di numerose anfore vinarie.

Il relitto romano risale al II secolo avanti Cristo. Qui sotto, nel video, il filmato del ritrovamento.

