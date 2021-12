Nei pressi del quartiere dei legionari romani a riposo, dall’Arno, riemergono colonne della Firenze di 2000 anni fa

Colonne in marmo romano sono i reperti riemersi dal fondo del fiume Arno a Firenze in occasione di interventi del Consorzio di Bonifica sotto il Ponte Vecchio. Come è stato spiegato dal quotidiano La Nazione si tratta di resti di colonne di grandi dimensioni che erano già stati portati in superficie in occasione di alcuni lavori a fine anni ’70 e che sono di nuovo affiorati durante lavori di scavo, dragaggio e manutenzione. Altri particolari sul quotidiano La Nazione Il materiale sarà utilizzato per documentare la nascita di Florentia ad opera dei legionari romani a riposo

