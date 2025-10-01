Nel cuore segreto del Parkinson. L’annuncio, ora. Osservate per la prima volta le proteine che fanno esplodere la malattia. Un altro passo verso la vittoria

La prima osservazione diretta degli oligomeri nel cervello umano apre nuove prospettive di ricerca

Per oltre un secolo il morbo di Parkinson è stato identificato dai medici con una sorta di impronta finale: i cosiddetti corpi di Lewy, grandi depositi proteici visibili al microscopio nei tessuti cerebrali dei pazienti. Ma queste masse, pur rivelando con chiarezza la presenza della malattia, non raccontavano nulla della sua origine, né dei suoi primi passi nel cervello. È come se, guardando il letto di un fiume prosciugato, potessimo intuire che lì scorreva l’acqua, senza sapere quando e perché abbia iniziato a defluire.

Ora, grazie a uno studio condotto da un gruppo internazionale di ricercatori guidati dall’Università di Cambridge, insieme a UCL, Francis Crick Institute e Polytechnique Montréal, quel velo si è finalmente squarciato. Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a visualizzare direttamente nel tessuto cerebrale umano i piccoli ammassi proteici – gli oligomeri – sospettati di scatenare il Parkinson. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering (DOI: 10.1038/s41551-025-01496-4).

Gli oligomeri, minuscoli ma letali

Cosa sono e perché contano nel Parkinson

Gli oligomeri sono piccolissimi aggregati di proteine, costituiti da poche unità molecolari unite insieme. Nel caso del Parkinson, il protagonista è l’alfa-sinucleina, una proteina che in condizioni normali svolge funzioni utili nella trasmissione dei segnali nervosi. Quando però inizia ad aggregarsi in oligomeri, la proteina cambia volto: da molecola funzionale a potenziale agente tossico.

A differenza dei grandi corpi di Lewy – che appaiono in una fase ormai avanzata della malattia – gli oligomeri rappresentano gli stadi iniziali dell’aggregazione proteica. Sono minuscoli, lunghi pochi nanometri, invisibili alle tecniche tradizionali, ma probabilmente in grado di danneggiare direttamente le cellule nervose. In altre parole, gli oligomeri potrebbero essere i veri “inneschi” del processo neurodegenerativo, i primi fuochi da cui divampa l’incendio del Parkinson.

Una nuova finestra sul cervello

ASA-PD, la tecnica che illumina l’invisibile

Il passo avanti reso possibile dallo studio sta in una tecnica d’avanguardia chiamata ASA-PD (Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson’s Disease). Si tratta di un metodo di microscopia a fluorescenza ultrasensibile, capace di catturare il debolissimo segnale degli oligomeri e di distinguerlo dal rumore di fondo.

Grazie a questo sistema, i ricercatori hanno potuto vedere, contare e confrontare milioni di oligomeri nei tessuti cerebrali donati da pazienti affetti da Parkinson e da persone sane. Le differenze sono apparse lampanti: nel cervello malato gli oligomeri erano più grandi, più luminosi e più numerosi. Inoltre, è stata identificata una sottoclasse di oligomeri presente solo nei pazienti, che potrebbe rivelarsi un marcatore precoce della malattia, forse individuabile anni prima della comparsa dei sintomi clinici.

Le stelle in pieno giorno

Dall’invisibile al tangibile

«È come poter vedere le stelle in pieno giorno» ha commentato la ricercatrice Rebecca Andrews, co-prima autrice dello studio. Una frase che riassume la portata della scoperta: ciò che era invisibile, ora diventa accessibile allo sguardo e quindi alla conoscenza.

Questa “astronomia cerebrale” potrebbe cambiare radicalmente la comprensione del Parkinson. Non più soltanto una malattia diagnosticata a posteriori, dai suoi effetti terminali, ma un processo da osservare nel momento stesso in cui si accende.

Un atlante delle proteine

Verso nuove diagnosi e trattamenti

La mappatura degli oligomeri non fornisce soltanto un’istantanea, ma una sorta di atlante dinamico delle trasformazioni proteiche nel cervello. Questo approccio potrebbe essere esteso anche ad altre patologie neurodegenerative, come l’Alzheimer o la Corea di Huntington, in cui aggregati proteici giocano un ruolo analogo.

Il professor Steven Lee, che ha co-diretto la ricerca, ha sottolineato un punto cruciale: i corpi di Lewy ci dicono dove la malattia è stata, non dove si trova ora. Gli oligomeri, al contrario, potrebbero raccontarci l’inizio della storia e offrire strumenti per intervenire.

Oligomeri e Alzheimer

Il filo rosso delle malattie neurodegenerative

La scoperta degli oligomeri nel Parkinson non vive in un territorio isolato. Anche nell’Alzheimer, che resta la più diffusa tra le malattie neurodegenerative, il sospetto si concentra da anni sugli stessi minuscoli aggregati.

Nel cervello dei malati di Alzheimer, la scena è occupata da placche amiloidi e da grovigli neurofibrillari di proteina tau. Ma, come accade con i corpi di Lewy nel Parkinson, queste strutture macroscopiche raccontano solo la fase finale del processo. Sempre più studi suggeriscono che i veri agenti tossici non siano le grandi placche, bensì gli oligomeri solubili di beta-amiloide e di tau. Minuscoli, mobili, capaci di diffondersi da cellula a cellula, questi aggregati sembrano interferire direttamente con la comunicazione neuronale e con il metabolismo cellulare.

Gli oligomeri, dunque, emergono come un paradigma trasversale nelle malattie del cervello: non semplici “mattoni intermedi” tra la proteina singola e il deposito finale, ma chiavi di volta del danno neuronale. In questo senso, lo studio di Cambridge sul Parkinson non è soltanto una pietra miliare per questa malattia, ma si inserisce in un più ampio tentativo delle neuroscienze di spostare l’attenzione dall’osservazione dei resti alla comprensione delle cause.

Una prospettiva condivisa

Dal Parkinson all’Alzheimer, fino a Huntington

Se le tecniche come ASA-PD potranno essere adattate ad altre patologie, sarà forse possibile costruire una sorta di mappa universale degli oligomeri, capace di spiegare non solo come nascono, ma anche perché in alcune persone si sviluppino Parkinson e in altre Alzheimer.

Il cervello umano, con la sua straordinaria complessità, sembra vulnerabile a un meccanismo ricorrente: proteine che da alleate diventano nemiche, assemblandosi in forme tossiche. È un processo che si ripete con diverse proteine – alfa-sinucleina, beta-amiloide, tau, huntingtina – ma con un esito comune: la progressiva perdita di neuroni e di funzioni cognitive e motorie.

Una sfida aperta

Dal laboratorio alla clinica

Attualmente non esistono terapie in grado di rallentare o arrestare il Parkinson: i farmaci disponibili agiscono solo sui sintomi, alleviando tremori e rigidità. Ma la possibilità di individuare precocemente gli oligomeri apre scenari nuovi: test diagnostici più sensibili, terapie mirate agli stadi iniziali, strategie per impedire agli oligomeri di crescere e diventare devastanti corpi di Lewy o placche amiloidi.

Il lavoro è stato reso possibile grazie al sostegno di ASAP (Aligning Science Across Parkinson’s), della Michael J. Fox Foundation e del Medical Research Council britannico. Ma, soprattutto, grazie ai pazienti e alle famiglie che hanno donato i tessuti cerebrali per la ricerca: una testimonianza che intreccia scienza e umanità, memoria e speranza.

