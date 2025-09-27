Nel segreto dei piedi dei Romani. Scarpe e suole chiodate. Uno studio sulla morfologia delle calzature

Come un blocco di terra racconta 1.600 anni di storia

Immaginate di poter guardare all’interno di un blocco di terra compatta, risalente a quasi 1.600 anni fa, e scoprire la perfetta impronta di una scarpa romana. Non un semplice solco, ma un’impressione creata dall’ombra dei chiodi metallici che tenevano insieme la suola, ciascuno modellato con precisione per resistere al tempo. Questo è esattamente ciò che un team di ricercatori britannici ha ottenuto grazie alla tecnologia dei raggi X digitali. La ricerca, pubblicata recentemente sul Journal of Archaeological Science: Reports da James Elliott della Canterbury Christ Church University e Adelina Teoaca del Canterbury Archaeological Trust, si concentra sul sito di Rhodaus Town 5-5a a Canterbury, Inghilterra (Elliott & Teoaca, 2025).

Gli scavi, condotti nel 2019 in vista di un progetto commerciale, hanno riportato alla luce 215 tombe, 51 delle quali contenevano calzature, almeno secondo la testimonianza dei chiodi rimasti. Questo materiale, apparentemente insignificante, diventa una finestra preziosa sulla moda, sulla tecnologia e sulla vita quotidiana dei Romani nella Britannia del tardo Impero.

Dall’oscurità del terreno alla luce dei raggi X

Estrarre blocchi senza distruggere la storia

Quando il cuoio si decompone, i chiodi rimangono spesso isolati e spostati dal terreno, rendendo difficile capire la forma originale della calzatura. Gli archeologi, come spiegano Elliott e Teoaca nel loro studio, hanno affrontato questo problema attraverso l’“estrazione a blocchi”: tagliando e sollevando la sezione di terreno contenente gli oggetti fragili e stabilizzandola con gesso e tavole di legno. Questo metodo preserva la posizione originale dei reperti, permettendo un’analisi più precisa in laboratorio.

Qui entrano in gioco i raggi X. Analogamente a quanto accade in medicina, questa tecnologia permette di “vedere” attraverso il blocco di terra, rivelando la posizione esatta di ogni chiodo. Le immagini digitali ad alta risoluzione permettono non solo di misurare le dimensioni delle suole, ma anche di ricostruire schemi decorativi e design, spesso invisibili a occhio nudo.

La scia dei chiodi: moda e funzionalità

Piccoli dettagli per grandi racconti

In epoca romana, piantare chiodi nelle suole era una pratica comune. Migliorava la trazione, aumentava la durata della calzatura e seguiva le mutevoli tendenze della moda. I chiodi, con testa arrotondata e punta piegata, sono spesso l’unico elemento sopravvissuto nelle tombe. Secondo lo studio di Elliott e Teoaca (2025), analizzando i blocchi di Rhodaus Town è stato possibile identificare 545 chiodi distribuiti in schemi distinti, che riflettono stili e cronologie differenti.

Il cosiddetto “Modello 1” mostra una singola fila di chiodi lungo il bordo della suola, tipica dei periodi tardi dell’Impero Romano. Il “Modello 2”, più complesso, presenta una doppia fila di chiodi e offre un ulteriore dettaglio stilistico, sebbene più raro. Alcune calzature, come quelle della Tomba 24, presentano suole ondulate e appuntite, più caratteristiche della seconda metà del II secolo d.C., mentre altre sono larghe e smussate, tipiche del III-IV secolo. Questi dettagli permettono non solo di datare le calzature, ma anche di comprendere la durata d’uso del cimitero e la circolazione di modelli più antichi.

Chi indossava queste scarpe?

Indizi su età, sesso e status sociale

Un aspetto affascinante dello studio riguarda la possibilità di ricavare informazioni sull’individuo sepolto, anche quando i resti scheletrici non sono stati conservati. Nella Tomba 7, ad esempio, i chiodi hanno rivelato la presenza di un adulto. In altri casi, la dimensione delle calzature può suggerire sesso e attività: calzature robuste e più grandi sono spesso associate a uomini impegnati in lavori fisici, mentre quelle più delicate indicano donne o ambienti urbani. Tuttavia, come sottolineano gli autori, i dati sulle misure non sempre coincidono con le stime osteologiche: la Tomba 117, attribuita a una donna, conteneva una scarpa lunga circa 27 cm, sovrapponendosi all’intervallo maschile.

Lo studio approfondisce anche la relazione tra calzature e salute. Nella Tomba 101, l’individuo presentava periostite tibiale bilaterale, infiammazione delle tibie spesso legata a sforzi fisici ripetitivi e calzature inadeguate. Sebbene non si possa stabilire un collegamento diretto, l’osservazione apre a future indagini su come i modelli di calzature possano influenzare il benessere fisico dei Romani.

Scarpe come identità materiale

Un’estensione della persona oltre la morte

Le calzature romane non erano solo strumenti funzionali: erano espressione materiale della personalità, come ricorda la studiosa Carol van Driel-Murray, citata nello studio di Elliott e Teoaca. La distribuzione dei chiodi, la densità e i possibili motivi decorativi riflettono identità individuali e ruoli sociali. Alcune calzature, più robuste, potevano servire per attività rurali o militari, mentre altre, più leggere e con meno chiodi, indicano un contesto urbano o rituale. La scelta di inserire una particolare calzatura nella tomba poteva anche idealizzare l’individuo, offrendo simbolicamente un “viaggio sicuro” verso l’aldilà.

Radiografie e limiti della tecnica

Precisione digitale tra sfocature e opportunità

La tecnologia radiografica, pur essendo potente, presenta alcune limitazioni. Spostamenti naturali nella tomba, crepe nel blocco o la cosiddetta “sfocatura geometrica” possono alterare la posizione dei chiodi, introducendo margini d’errore. Una soluzione più accurata sarebbe la tomografia computerizzata, che permette una visualizzazione tridimensionale dei blocchi, ma i costi e la complessità la rendono poco accessibile. Nonostante ciò, le radiografie digitali forniscono una documentazione permanente e dettagliata, spesso unica, prima del micro-scavo.

Cronologia, identità e cultura materiale

Le calzature come strumento di conoscenza

Il lavoro di Elliott e Teoaca dimostra come l’analisi dei blocchi di terreno possa offrire informazioni complementari sulla vita romana in Britannia. Oltre a cronologia e design, i chiodi raccontano di sesso, età, status sociale e salute dei defunti. Come osservano gli autori, “con il cambiamento relativamente costante nel design delle calzature in tutto l’Impero Romano, le scarpe possono fungere da ulteriore punto di riferimento cronologico quando si effettuano confronti con collezioni ben documentate altrove, come Vindolanda. Laddove non vengano recuperati resti scheletrici, il design o la distribuzione delle unghie possono indicare sia il sesso biologico che lo status sociale” (Elliott & Teoaca, 2025).