Nel tempio del periodo tardo romano in cui si riunivano gli adoratori del Falco

Il gruppo di ricerca del Progetto Sikait, diretto dalla professoressa Joan Oller Guzmán del Dipartimento di Studi sull’Antichità e sul Medioevo dell’UAB, con il sostegno finanziario della Fundación PALARQ e i necessari permessi del Ministero delle Antichità egiziano, recentemente pubblicato sull’American Journal of Archaeology i risultati ottenuti dalla stagione di scavo di gennaio 2019 presso l’antico porto marittimo di Berenike, situato nel deserto orientale dell’Egitto. Lo annuncia l’Università di Barcellona nel proprio sito.

L’articolo descrive lo scavo archeologico di un complesso religioso di epoca tardo romana (IV-VI secolo d.C.) denominato dai ricercatori il “Santuario del Falco” e situato all’interno del Complesso Settentrionale, uno degli edifici più importanti della città di Berenike a quella volta.

“Il sito, che è stato scavato dal Centro polacco di archeologia mediterranea e dall’Università del Delaware, era un porto del Mar Rosso fondato da Tolomeo II Filadelfo (III secolo a.C.) e continuò ad operare in epoca romana e bizantina, quando fu trasformato in il principale punto di ingresso per il commercio proveniente da Capo Horn, Arabia e India. – sc rive l’Università di Barcellona – All’interno di questo periodo cronologico, una delle fasi che hanno prodotto le più nuove scoperte è stata quella corrispondente al periodo tardo romano, dal IV al VI secolo d.C., periodo in cui la città sembrava essere parzialmente occupata e controllata dai Blemmi, un gruppo nomade di persone della regione nubiana che in quel momento stavano espandendo i loro domini in gran parte del deserto orientale dell’Egitto. In questo senso”

I ricercatori sono stati in grado di identificare un piccolo tempio egizio tradizionale, che dopo il 4° secolo fu adattato dai Blemmy al proprio sistema di credenze. “I reperti materiali sono particolarmente notevoli e comprendono offerte come arpioni, statue a forma di cubo e una stele con indicazioni relative alle attività religiose”, sottolinea la ricercatrice dell’UAB Joan Oller.

L’elemento consacrato più notevole trovato è stata la disposizione di circa 15 falchi all’interno del santuario, la maggior parte dei quali senza testa. Sebbene nella Valle del Nilo fossero già state osservate sepolture di falchi per scopi religiosi, così come l’adorazione di singoli uccelli di questa specie, questa è la prima volta che i ricercatori hanno scoperto falchi sepolti all’interno di un tempio e accompagnati da uova, qualcosa di completamente senza precedenti. In altri siti i ricercatori avevano trovato falchi mummificati senza testa, ma sempre solo esemplari singoli, mai in gruppo come nel caso di Berenike. La stele contiene una curiosa iscrizione prescrittiva, che recita: “È improprio bollire una testa qua dentro”.

Secondo Joan Oller, “tutti questi elementi indicano intense attività rituali che combinano tradizioni egiziane con contributi dei Blemmyes, sostenute da una base teologica forse correlata all’adorazione del dio Khonsu”. Continua dicendo: “Le scoperte ampliano la nostra conoscenza di questi semi-nomadi, i Blemmyes, che vivevano nel deserto orientale durante il declino dell’Impero Romano”.

