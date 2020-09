Nick Knight, il fotografo di rose amato dalla casa reale inglese. Immagini raffinate. Il breve video

Condividi 15 Condivisioni

Le sue rose hanno un’anima straordinaria. Sono tessuti vitali, che ricordano i riverberi delle sete e delle stoffe più pregiate. Lui, fotografo di moda, ha scelto di esplorare le creazioni naturali più sorprendenti e femminili che crescono tra natura e cultura. Sono microuniversi di assoluta bellezza. Al di del tempo. Contro l’iconoclastia contemporanea.

Con la mostra “Roses from my Garden” (2020), Nick Knight completa l’ambiente circostante al castello di Waddesdon e il suo importante giardino vittoriano, creato da quattro generazioni di Rothschild che a loro volta erano appassionati di orticoltura e in particolare della rosa. La sua serie “Rose dal mio giardino” è ispirata al lavoro di pittori di nature morte del XVI e XVII secolo come Jan Brueghel il Vecchio e Jan van Huysum, ma queste opere su larga scala non potrebbero essere più contemporanee, drammatizzando l’atemporalità della natura.

Nick Knight taglia rose selezionate direttamente dal suo giardino e le dispone in modo specifico, utilizzando solo la luce del giorno per illuminare il suo soggetto. Fotografate su un iPhone, le immagini digitali vengono ingrandite e filtrate tramite un software che utilizza l’IA per riempire lo spazio tra i pixel. Quello che a prima vista sembra essere un approccio storico alla fotografia di fiori è in realtà all’avanguardia della tecnologia di imaging.

Nick Knight è nato a Londra nel 1958 ed ha studiato al Bournemouth and Poole College of Art and Design. Sin dal suo ingresso nella fotografia di moda, ha lavorato per illustri clienti come Alexander McQueen, Audi, Calvin Klein, Christian Dior, Shiatzy Chen, Lancôme, Mercedes-Benz, Swarovski. Alcune sue fotografie sono state utilizzate per le copertine e gli artwork di album di artisti come Bjork, Lady Gaga, David Bowie, Massive Attack e Kylie Minogue.

Oltre che fotografo è regista di videoclip musicali e direttore e fondatore del sito SHOWstudio.com, dedicato al mondo della moda.

Nel 2016 Knight ha ricevuto la commissione di scattare il ritratto ufficiale della regina Elisabetta con il principe Carlo, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni della sovrana d’Inghilterra