Non solo rosso e nero. Studiosi scoprono il blu del Paleolitico europeo che si pensava fosse sconosciuto a quell’epoca. Il colore del cielo e del mare trovato su una “tavolozza” di pietra

Una scoperta in Germania riscrive la tavolozza dell’arte delle origini

La scoperta

Un frammento di pietra rivela un enigma cromatico

Per decenni, gli archeologi hanno creduto che gli artisti del Paleolitico superiore si muovessero soltanto entro una gamma cromatica limitata: il nero del carbone e il rosso delle ocre, talvolta arricchito da sfumature terrose che spaziavano dal giallo al bruno. La storia della pittura preistorica, dalle Grotte di Chauvet a Lascaux, è stata raccontata come una narrazione in monocromia calda, intrisa di simbolismi vitali e universali.

Ora, però, una piccola pietra proveniente dal sito di Mühlheim-Dietesheim, in Germania, impone di riscrivere il racconto. Secondo quanto pubblicato sulla rivista scientifica Antiquity (Cambridge University Press), un gruppo di ricercatori ha rinvenuto, sulla superficie del manufatto, tracce inequivocabili di azzurrite, il minerale che regala un pigmento blu intenso, vibrante e mai attestato prima nell’arte europea di 13.000 anni fa.

Ingrandimento della pietra e del pigmento di azzurrite

«Questo sfida ciò che pensavamo di sapere sull’uso del pigmento paleolitico», spiega la dottoressa Izzy Wisher, archeologa presso l’Aarhus Universitet e autrice principale dello studio.

La scienza dei pigmenti

Una tavolozza più ampia di quanto immaginassimo

Il manufatto, inizialmente interpretato come una semplice lampada ad olio, è stato sottoposto a indagini spettroscopiche e analisi mineralogiche avanzate. Ciò che appariva come patina indistinta si è rivelato invece come un deposito microscopico di blu azzurrognolo, riconducibile proprio all’azzurrite.

Tracce di pigmento sulle pietre

«La presenza di azzurrite mostra che i paleolitici avevano una profonda conoscenza dei pigmenti minerali e potevano accedere a una tavolozza di colori molto più ampia di quanto pensassimo in precedenza», sottolinea ancora la Wisher. «E potrebbero essere stati selettivi nel modo in cui usavano certi colori».

Il dato sorprendente non riguarda soltanto la scoperta materiale, ma il suo significato culturale: il blu, fino ad oggi assente, appare improvvisamente come colore “possibile” e forse carico di funzioni simboliche, rituali o cosmetiche.

Il mistero del blu nel Paleolitico

Perché non lo troviamo nelle grotte?

L’arte rupestre dell’Europa paleolitica, dai Pirenei alla Dordogna, non ha mai restituito tracce visibili di blu. Gli studiosi ne hanno dedotto un disinteresse estetico o simbolico verso questa tonalità, forse percepita come instabile, poco naturale, o difficilmente reperibile.

Questa nuova scoperta apre invece scenari inediti: se l’azzurrite non veniva usata per le pareti delle grotte, è possibile che trovasse impiego altrove – nella decorazione corporea, nei tessuti, negli ornamenti, o su supporti deperibili che il tempo ha cancellato. In questo senso, la pietra rinvenuta potrebbe essere stata una tavolozza per la macinazione e la preparazione di pigmenti destinati a usi effimeri e quotidiani, invisibili alla stratigrafia archeologica ma essenziali nella costruzione dell’identità sociale e simbolica.

Arte, identità, rituale

Il colore come linguaggio invisibile

Il rosso e il nero dominano l’arte paleolitica perché più resistenti e più facilmente ottenibili. Ma l’introduzione del blu suggerisce una sperimentazione estetica e culturale molto più audace di quanto ipotizzato. Il blu, rarissimo in natura, è sempre stato associato – nelle culture successive – al sacro, al trascendente, al difficile accesso.

Non è improbabile che i gruppi umani di 13.000 anni fa attribuissero al blu un significato speciale, legato al cielo, all’acqua, alla dimensione ultraterrena. Oppure che fosse un marcatore di status, riservato a figure particolari della comunità. L’uso di pigmenti per il corpo e per oggetti rituali, del resto, ha accompagnato l’uomo sin dalle prime sepolture del Paleolitico medio.

Una rivoluzione silenziosa

Ripensare la storia dell’arte preistorica

L’azzurrite di Mühlheim-Dietesheim costringe gli archeologi a immaginare un Paleolitico più colorato, più dinamico e più complesso di quanto non suggeriscano le pareti delle caverne superstiti. Il blu, colore invisibile nelle grotte, emerge come traccia nascosta di pratiche che ci sfuggono, ma che indicano raffinatezza, curiosità sperimentale e padronanza della natura minerale.

Questa scoperta apre «nuove strade per esplorare come i primi esseri umani esprimevano identità, status e credenze attraverso materiali molto più vari e vibranti di quanto immaginassimo», concludono i ricercatori nello studio pubblicato su Antiquity.

