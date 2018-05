Novecento spudorato. La nudità è politica. Le esibizioni del corpo 100 anni fa. Il video

+1 WhatsApp 210 Condivisioni

Ciò che apparivano Fiori del male contribuirono alla libertà della donna. Pare strano che i bordelli o le immagini peccaminose abbiano portato alla più intima rivoluzione avvenuta nel Novecento, che avrebbe avuto conseguenze enormi, successivamente, sulla politica e sull’economia. In modo sistematico, a partire dalla fine dell’Ottocento – soprattutto nelle classi socialmente elevate, che facevano riferimento alle capitali – le signore presero a considerare un nuovo ruolo della donna. Le categorie classiche, eternate come caste, all’interno del mondo femminile, iniziavano ad essere disgregate. La nuova donna doveva essere distinta come un’aristocratica, ricca di cultura come un intellettuale, sentimentale come una poetessa, fedele come una moglie, lasciva e sessualmente fantasiosa come un’amante o, meglio ancora, come una prostituta. E in diversi casi furono le prostitute stesse a tenere corsi privati alle signore. La moglie iniziò a competere con le prostitute e a togliere progressivamente terreno a quella “necessità del peccato maschile” che appariva ineluttabile e che individuava il piacere su un canale esterno.. La nuova donna assumeva in sé mille sfaccettature e mille ruoli. Quelli che le pronipoti giocano oggi con più scioltezza





