Novità d’esplorazione. Per tutti. Tombe etrusche a camera ora portata di clic. Puoi esplorare 280 ipogei dell’Aldilà. Ecco come entrare. Provate, è meraviglioso

Un viaggio digitale nel cuore dell’antichità italiana

Immagina di varcare la soglia di una tomba di 2.500 anni fa senza muovere un passo dalla tua poltrona, di poter ammirare affreschi e incisioni che hanno resistito al tempo e all’oblio, respirando l’aria polverosa di un luogo che ha custodito segreti per secoli. Questo scenario, fino a poco tempo fa relegato alla fantasia degli archeologi o alle rare visite in loco, oggi è diventato realtà grazie a un innovativo portale digitale che raccoglie e rende accessibili quasi 280 tombe a camera etrusche disseminate nel territorio italiano.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Università di Göteborg e l’Istituto Svedese di Roma, rappresenta una pietra miliare nella valorizzazione digitale del patrimonio archeologico. “Non siamo mai i primi a visitare questi luoghi: sono stati calpestati da pastori e agricoltori e documentati dagli archeologi per oltre un secolo. Eppure, a volte sembra che il tempo si sia fermato e che ci stiamo intromettendo in un silenzio duraturo”, racconta Jonathan Westin, ingegnere ricercatore presso l’Università di Göteborg, che ha guidato le esplorazioni sul campo.

Il fascino nascosto delle tombe etrusche

Westin si è avventurato attraverso stretti passaggi e cunicoli bui per documentare le tombe nei dintorni di San Giovenale, scoprendo un patrimonio culturale che, sebbene conosciuto dagli archeologi, conserva ancora un mistero intatto. Ogni tomba diventa così un microcosmo di vita antica, una capsula del tempo che ora può essere esplorata virtualmente da chiunque.

Il portale digitale raccoglie decenni di studi e ricerche precedenti, integrandoli con la nuova documentazione ottenuta grazie a tecnologie all’avanguardia: fotogrammetria, scansione laser e database digitali si affiancano agli strumenti tradizionali di archeologia, come metri a nastro e appunti di campo. Il risultato è un modello digitale interattivo, un’interfaccia immersiva in cui ciascun dettaglio, dal corridoio d’ingresso alla camera sepolcrale, può essere esaminato con precisione millimetrica.

Realtà virtuale: la tomba a portata di tutti

Oltre al portale web, il progetto ha sviluppato un’applicazione di realtà virtuale, pensata per offrire un’esperienza concreta delle tombe anche a chi non potrà mai scendere fisicamente nei cunicoli. “Le scansioni 3D consentono alle persone di esplorare spazi altrimenti inaccessibili, di estrarre nuovi dati e di percepire l’atmosfera dei luoghi come mai prima d’ora”, spiega Westin.

Non si tratta di una mera comodità: le tombe etrusche spesso si trovano in zone impervie, lontane da strade pubbliche, e richiedono di strisciare tra detriti e polvere per accedere alle camere interne. Ogni esplorazione è un equilibrio tra curiosità e prudenza, un dialogo silenzioso con il passato che ora, grazie alla digitalizzazione, può essere vissuto da chiunque.

Un’eredità svedese in Italia

Il progetto affonda le radici nella lunga tradizione dell’archeologia svedese in Italia. L’Istituto Svedese di Roma, fondato nel 1925, ha partecipato attivamente agli scavi dell’Etruria meridionale negli anni Cinquanta, contribuendo a delineare la mappa scientifica delle tombe etrusche. La biblioteca dell’Istituto, tra le più importanti al mondo in etruscologia, continua a essere un punto di riferimento per studiosi internazionali.

Hampus Olsson, docente presso l’Istituto, ricorda il ruolo centrale di Re Gustavo VI Adolfo di Svezia, archeologo per passione, che partecipò personalmente agli scavi fino al 1973. L’entusiasmo e la dedizione del re sottolineano l’intreccio tra passione privata e ricerca scientifica, un’eredità che oggi si rinnova attraverso il digitale.

Verso nuovi orizzonti didattici

Dal 2026, il portale sarà anche uno strumento didattico per gli studenti dell’Università di Göteborg, che potranno acquisire esperienza pratica nella raccolta dati, nella scansione 3D e nell’editoria digitale, collaborando con l’Istituto Svedese di Roma. La speranza dei ricercatori è che il database continui a crescere, diventando una risorsa condivisa per progetti svedesi, italiani e internazionali.

Il portale è già accessibile a tutti e rappresenta un esempio emblematico di come la tecnologia possa avvicinare il grande pubblico a un patrimonio culturale altrimenti difficile da vivere direttamente. Un’esperienza che mescola scienza, storia e meraviglia, aprendo una finestra virtuale su mondi antichi rimasti a lungo silenziosi.

Visita il portale e inizia il tuo viaggio nelle tombe etrusche: https://etruscan.dh.gu.se/