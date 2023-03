Nuovi dipinti preistorici dai colori vivi scoperti nelle nicchie di roccia del monte di Zeus

“L’esistenza di testimonianze preistoriche in quest’area doveva essere prevedibile anche in base a queste tradizioni religiose. – prosegue Annelise Peschlow-Bindokat – La maggior parte delle pitture si trova vicino ad un ruscello o ad una sorgente, cioè vicino all’acqua; in questo mare di rocce questi sono luoghi verdi, dove la vita era possibile. Le pitture si trovano sulle pareti di piccole grotte o di ripari sotto roccia, aperte alla luce su uno o più lati; la parete di un riparo è anche esposta direttamente al sole. Le pitture sono eseguite tutte in colore rosso con una sola eccezione, dove insieme con il rosso è usato anche un giallo. Il tema principale è la figura umana, singola o in rapporto con altre figure. Alcune pitture danno !’impressione di formare un quadro, una composizione vera e propria, e sembrano rappresentare un evento, forse una festa della fertilità, come nella grotta di G6ktepe o una scena religiosa come nella grotta di Karadere”.

