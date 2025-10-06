Nuovi studi svelano i segreti dell’anfiteatro di Nîmes: macchine da costruzione e di scena, appunti di cantiere, statue perdute e un altro anfiteatro più antico

Nel cuore della Gallia romana la pietra parla del cantiere, del pubblico e del tempo che tutto trasforma.

Data di pubblicazione: 6 ottobre 2025 — Ultima modifica: 6 ottobre 2025

Un restauro lungo un quarto di secolo

Un programma integrato: conservazione, conoscenza archeologica e messa in sicurezza strutturale.

Il progetto di restauro (2009–2034) dell’anfiteatro di Nîmes, seguito dall’INRAP in collaborazione con la Città di Nîmes, non è soltanto un intervento di conservazione: è un campo di ricerca interdisciplinare. Le operazioni condotte su 29 delle 60 campate — rilievi dei blocchi, analisi petrografiche, scansioni e registrazioni stratigrafiche — mirano a restituire non solo la forma ma la storia tecnica dell’edificio. Lo studio della cavea e delle gallerie ellittiche, insieme all’obiettivo di impermeabilizzare e proteggere le strutture interne, testimonia come la tutela preventiva e il monitoraggio siano diventati parti integranti della pratica conservativa moderna.

L’anfiteatro: a sinistra in basso un gancio per il sollevamento delle pietre. A destra una scultura di toro © R. Pellé, Inrap

Cronologia e fasi costruttive

Due edifici in successione: un nucleo tardo-repubblicano e la veste monumentale del II secolo.

Le indagini hanno confermato che l’attuale struttura deriva da una stratificazione edilizia: un primo edificio di spettacolo (I sec. d.C.), realizzato con materiali misti — fondamenta in pietra e cavea in legno — è stato successivamente rimaneggiato e monumentalizzato nel I–II secolo per accogliere fino a 24.000 spettatori. La tecnica del grande apparecchio e la posa a giunto vivo dei blocchi rivelano un cantiere che sapeva combinare estetica e funzionalità, mentre la presenza di elementi lignei reimpiegati documenta pratiche di economia materiale e continuità tecnica.

Il cantiere: strumenti, mani e know-how

Dalle gru alle pinze: le tecnologie del sollevamento e la gerarchia del lavoro.

Gli scavi hanno ricostruito l’organizzazione produttiva del cantiere: gru equipaggiate con louve, palanchi e morsetti a gancio per il sollevamento; pinze e sistemi di riposizionamento per il riposizionamento dei blocchi; strumenti da lapicida (taillants, scalpelli, ceselli). I cramponi in quercia a doppia coda di rondine, datati con dendrocronologia e radiocarbonio, dimostrano l’uso di connessioni lignee e il riuso massiccio di materiale, pratica comune in grandi cantieri imperiali. L’insieme suggerisce fasi di lavoro scandite, squadre specializzate e una gestione che alternava efficienza tecnica e adattamenti locali.

Tracce di vita quotidiana e segnali sociali

Graffiti, marchi di bottega e monete: la pietra come archivio sociale.

Iscrizioni graffite, marchi d’officina e una iscrizione che cita un scalpellino “Massa” forniscono una finestra sulla condizione sociale degli artefici: turni, identità d’officina e, talvolta, contestazione. Monete nei depositi di scarto attestano pagamenti e micro-economia del cantiere. Questi segnali trasformano l’anfiteatro da grande abbozzo monumentale a spazio abitato da vite quotidiane: operai, capimastri, trasportatori, ognuno lasciando un segno che oggi integra la storia tecnica con la storia sociale.

Apparati scenici e decorazioni perdute

Non solo pietra: statue, tessili e meccanica scenica che componevano lo spettacolo.

Le indagini archeologich svolte dall’Inra hanno recuperato tracce di statue, fissaggi per tende e piattaforme lignee per musicisti e cerimonie. La presenza di protomi taurini e basi scultoree indica un apparato iconografico complesso, oggi per lo più perduto, che contribuiva all’effetto scenico. Comprendere questi elementi significa ricostruire non solo l’architettura ma la messa in scena: l’anfiteatro come macchina sociale e teatrale.

Uso successivo: villaggio dentro le arcate

Dall’arena al borgo: adattamenti funzionali tra Medioevo e Età Moderna.

Il monumento ha conosciuto una lunga fase di occupazione domestica: porte chiuse, piani d’uso e tracce di muri e solai mostrano come l’anfiteatro sia stato ri-interpretato come tessuto urbano. L’abbattimento delle costruzioni interne tra il 1804 e il 1812 restituì l’edificio alla sua identità monumentale, ma le stratificazioni abitative restano visibili e forniscono preziose informazioni sulle pratiche di riuso nel tempo.

Metodologia del restauro e tecniche preventive

Dalla diagnosi digitale all’intervento minimale: criteri per una conservazione reversibile.

Il cantiere contemporaneo unisce tecnologie diagnostiche (rilievo 3D, fotogrammetria, studi petrofisici) a pratiche conservative consolidate: consolidamento con malte compatibili, anastilosi calibrata, protezione delle superfici e interventi per il drenaggio e l’impermeabilizzazione delle aree sotterranee. Il monitoraggio continuo — sia geotecnico sia chimico-fisico — garantisce che le scelte tecniche restino reversibili e documentate, nel solco dell’etica del restauro scientifico.

Condividere il restauro: il convegno di Nîmes

16–17 ottobre 2025: scambio metodologico e responsabilità condivisa per i grandi monumenti.

Il convegno al Musée de la Romanité è pensato come piattaforma per diffondere metodi, risultati e questioni aperte: dalla gestione del turismo alla protezione del tessuto archeologico interno, fino alla comunicazione pubblica del restauro. Nîmes si propone così come caso-studio per la conservazione del patrimonio romano in Europa.

Conclusione: l’arena come archivio vivo

Un monumento che continua a insegnare: tecniche antiche, questioni moderne, responsabilità collettiva.

L’anfiteatro di Nîmes è insieme reliquia e laboratorio: ogni blocco, ogni graffito e ogni tavola di legno recuperata amplia la nostra comprensione del mondo antico e delle sue eredità. Proteggerlo significa approfondire, interpretare e condividere, perché la conservazione sia strumento di conoscenza e non solo di restauro estetico.