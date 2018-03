Odilon Redon, biografia, stile, valori e immagini. Ragni, Polifemo e mostri

Odilon Redon prezzi, costi, valore, aste, stime, valutazioni, risultati d’asta gratis.

Odilon Redon nasce a Bordeaux il 20 aprile del 1840. A quindici anni avvia i suoi primi studi di disegno, con particolare attenzione verso le opere di Eugène Delacroix. Dopo alcune mostre nella sua città natale, nel 1878, si trasferisce a Parigi e l’incontro con Gustave Moreau lo avvicina alle tematiche oniriche, legate a questa sovra-realtà. Quasi come un rifiuto al mondo impressionista, che gli risulta superficiale, decide di non usare i colori, privilegiando il bianco e nero delle opere disegnative e collocandosi vicino alla visione letteraria di Edgar Allan Poe, di Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé e a quella artistica di Francisco Goya e Paul Gauguin. La citazione di questi poeti e scrittori, nonché la vicinanza al pittore spagnolo della Quinta del Sordo, lasciano intendere quali siano le tematiche noir alle quali l’artista si lega. Una visione della realtà, che va oltre il sembiante, per cogliere personaggi d’incubo o sogno.

I Nabis cercarono in lui il punto di riferimento, dato che lo ritengono uno dei simbolisti ante-litteram. Nel 1904, al Salon d’Automne viene allestita un’importante mostra monografica a lui dedicata. Morirà a Parigi il 6 luglio del 1916. Non è un caso che Joris Karl Huysmans lo faccia essere uno dei protagonisti del suo romanzo A’ rébours.

UN VIAGGIO TRA LE IMMAGINI DELLE OPERE DI ODILON REDON

www.sothebys.com/it/search-results.html?keyword=odilon+redon

www.christies.com/ LotFinder/searchresults.aspx? action=paging&searchtype=p& searchFrom=auctionresults& entry=redon&pg=2

