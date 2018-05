Olga Zavershinskaya, il grande rigore del nudo artistico

Olga Zavershinskaya (1986) è una raffinata arte russa fotografa e artista. Vive e lavora a Repubblica Ceca ed è specializzata nella fotografia di nudo, che affronta sempre con grandi capacità creative, in grado di trasportare i corpi, quasi desessualizzati e proiettati in un dimensione eterna, in direzione di mondi immaginari , dominati dalla perfezione delle forme e dalla natura benigna dei colori che vibrano delicatamente. Interessante risulta una serie, nota ai collezionisti, nella quale l’artista muta le forme dei corpi umani, attraverso l’uso di cartoncini immacolati, buona parte dei quali avvolti in forma di fuso. La Repubblica ceca è diventata, nel volgere di pochi anni, un punto di riferimento nell’ambito delle ricerche di fotografia di nudo artistico e un centro internazionale di didattica legata a questo settore.Olga Zavershinskaya è rappresentato da Art Gallery AFK (Lisbona, Portogallo).

Contatti diretti con l’artista e fotografa: +420 608 497 818 armeneda@gmail.com

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,