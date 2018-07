Omar Ortìz, questi splendidi corpi nudi che escono dalla tela. La galleria delle opere

+1 WhatsApp 607 Condivisioni

“Da quando ho iniziato a dipingere ho sempre cercato di rappresentare le cose vere. A volte riesco e altre no; ma ciò che è un dato di fatto è che per me è molto difficile fare altrimenti”. Omar Ortiz, nato a Guadalajara, in Messico, nel 1977, è un pittore iperrealista di particolare talento tecnico; egli realizza infatti grandi dipinti, che potrebbero contendere lo spazio ai murales, che appartengono alla tradizione messicana. gareggiando e superando, inmolti casi, la definizione fotografica. Non esiste sintesi, nella sua pittura; quanto si profila un’analisi costante, minuziosissima. Al punto da delineare persino i pori della pelle sull’epidermide delle sue magnifiche ragazze.

“Mi piace la sfida di riprodurre i toni della pelle con luce naturale e con le sfumature che la pelle stessa assume, in particolare in ambienti luminosi”. Le sue opere sono realizzate con colori a olio su tela.

