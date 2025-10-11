Opera d’arte o fossile? Questo non l’aveva mai visto nessuno. “Lo chiameremo Drago-spada”

Camminare lungo la costa giurassica dell’Inghilterra sud-occidentale è come sfogliare un libro di storia scritto nella pietra. Le scogliere di Golden Cap, modellate per milioni di anni dall’erosione del vento e del mare, custodiscono testimonianze silenziose di un mondo che non esiste più. È qui che, nel 2001, il collezionista di fossili locale Chris Moore compì un gesto apparentemente ordinario: raccolse quello che all’epoca sembrava un ossicino tra migliaia di reperti simili. Solo anni dopo, gli scienziati si accorsero che quel frammento era la porta d’ingresso verso una nuova specie di ittiosauro, un rettile marino contemporaneo ai dinosauri.

Questo fossile, formalmente descritto nel 2025 su Papers in Palaeontology, ricevette il nome evocativo di Xiphodracon goldencapensis — “Drago Spada del Dorset”. Un nome che richiama il lungo muso affilato come una lama e la tradizione dei draghi marini che da oltre due secoli accompagna la storia degli ittiosauri nella cultura scientifica.

Una scoperta straordinaria

Dal collezionismo alla scienza internazionale

Lo scheletro di Xiphodracon è quasi completo, conservato tridimensionalmente, con un cranio che cattura immediatamente lo sguardo: un’enorme orbita oculare e un muso dritto e affilato come una spada. Per decenni, l’esemplare rimase nelle collezioni del Royal Ontario Museum, in attesa di essere studiato a fondo. La pazienza degli scienziati ha premiato la scoper­ta, trasformando ciò che era un frammento curioso in un tassello fondamentale della storia evolutiva dei rettili marini.

Il Dott. Dean Lomax, tra i massimi esperti di ittiosauri, racconta il momento in cui vide lo scheletro per la prima volta: “Sapevo che era insolito, ma non immaginavo che potesse colmare una lacuna così critica nella comprensione del Pliensbachiano e dei complessi scambi faunistici di quel periodo”.

Vita e abitudini del Drago Spada

Tre metri nei mari del Giurassico inferiore

Xiphodracon, lungo circa tre metri, era un predatore agile, cacciatore di pesci e calamari. Gli studi sugli esemplari fossili indicano persino i resti di quello che potrebbe essere stato il suo ultimo pasto, un dettaglio che rende tangibile la vita quotidiana in mari dominati da predatori spietati. La sua anatomia unica, come il lacrimale biforcuto attorno alla narice, rivela adattamenti mai osservati prima in altri ittiosauri, suggerendo strategie di caccia e percezione ambientale finora sconosciute.

Non è solo un fossile, ma una finestra su ecosistemi complessi, su interazioni predatorie e su un mondo dove la vita era tanto vibrante quanto fragile.

Tracce di lotta e sopravvivenza

Il racconto inciso nelle ossa

Ogni scheletro porta con sé una storia personale. In Xiphodracon, le ossa degli arti e i denti mostrano malformazioni e lesioni, mentre il cranio presenta segni di predazione da parte di un ittiosauro più grande. La Dott.ssa Erin Maxwell, coautrice dello studio, osserva: “Questo individuo ha combattuto, ha vissuto e forse ha subito la violenza degli oceani del Giurassico. E ora, milioni di anni dopo, possiamo leggere la sua biografia nella pietra”.

Questa combinazione di rarità e storia individuale rende Xiphodracon un esempio perfetto di come la paleontologia narrativa possa avvicinare il pubblico alla scienza, trasformando un reperto scientifico in esperienza estetica e cognitiva.

Significato evolutivo

Colmare lacune e comprendere transizioni

Il Pliensbachiano è una fase poco conosciuta della storia degli ittiosauri. Le faune precedenti e successive sono nettamente distinte, senza specie in comune, e Xiphodracon permette di identificare quando avvennero importanti cambiamenti evolutivi. La Prof.ssa Judy Massare spiega come il fossile fornisca il primo legame tra due comunità di ittiosauri separate da milioni di anni: “Ora possiamo mappare la transizione faunistica con maggiore precisione, pur senza aver ancora compreso le cause di questi cambiamenti”.

Dal Dorset al museo

Una storia che continua a parlare

Dopo anni di attesa nelle collezioni del Royal Ontario Museum, Xiphodracon è pronto a prendere posto nelle teche espositive, raccontando due storie parallele: quella di una specie che colma una lacuna evolutiva e quella di un individuo che ha lottato per sopravvivere nei mari giurassici. Ogni visita allo scheletro diventa un viaggio nel tempo, tra scogliere erose, mari antichi e draghi marini che hanno solcato gli oceani del Giurassico.

Fonti

Lomax, DR, Massare, JA e Maxwell, EE (2025). Un nuovo ittiosauro dal muso lungo e stretto illumina un complesso ricambio faunistico durante un intervallo del Giurassico inferiore (Pliensbachiano). Papers in Palaeontology, 11: e70038. doi.org/10.1002/spp2.70038