Ottocento proibito, quando l’uomo sorprende due donne che si amano

La rappresentazione del rapporto saffico, nella pittura dell’Ottocento, alluso, come in Courbet, o esplicitamente narrato per immagini dagli illustratori è esclusivamente dedicato a un pubblico maschile che vede così duplicata e rafforzata l’immagine del desiderio, sentendosi potenzialmente escluso da un cerchio magico al quale sognerebbe d’accedere. Lo sviluppo del tema saffico è pertanto la proiezione di un sogno poligamico maschile, che ben troviamo rappresentato nei numerosi bagni turchi o negli harem della pittura dell’epoca. Non si tratta pertanto del riconoscimento di una sessualità diversa, ma una contemplazione delle puberali intimità tra signore. L’affacciarsi a un mondo irraggiungibile – quello femminile – in una conoscenza reale dei meccanismi psicologici profondi, produce nell’osservatore il desiderio di infrangere quell’incantesimo per imporre la propria muscolare potenza. Nel video, oltre ad opere di Courbet, troviamo alcune le illustrazioni tardo liberty di Wegener (1925) e le litografie prodotte da ottimi quanto anonimi illustratori

